Сериал "Дом дракона" - это приквел популярного сериала "Игра престолов". Его премьеры ждали с нетерпением, и никто даже представить не мог, что этот сериал окажется полным разочарованием.
Известно, что съёмки первого сезона сериала начались в апреле 2021 года, закончились в феврале 2022-го. Премьера состоялась 21 августа 2022 года. Создатели решили продлить его на второй сезон, несмотря на то, что он не имеет такого успеха как "Игра престолов".
Сериал "Дом дракона": сюжет
Сериал рассказывает о событиях на вымышленном континенте Вестерос, происходивших примерно за 200 лет до событий "Игры престолов". Сюжет сконцентрирован на "Пляске Драконов" - гражданской войне (129-131 год от Завоевания Эйегона I), причиной которой является борьба между двумя ветвями дома Таргариенов.
"Пляска" началась после смерти из-за болезни короля Визериса I (Пэдди Консидайн), когда принцесса Рейнира (Эмма Д'Арси), поддержанная партией "чёрных", и принц Эйегон Старший, поддержанный партией "зелёных", одновременно объявили о своих правах на Железный трон. Война, расколовшая Семь Королевств, велась с переменным успехом. Рейнира попала в плен и подверглась жестокой казни, но и Эйегон вскоре был отравлен. Новым королём Вестероса стал малолетний Эйегон III Младший, сын Рейниры, а регентский совет был сформирован из представителей обеих партий.
Отзывы зрителей на сериал "Дом дракона"
Украинские зрители пишут в сети, что им сложно смотреть этот сериал из-за сцен насилия и войны, ведь на их родине сейчас идет полномасштабная война. Многие отметили, что отложат просмотр "Дома дракона" до лучших времен.
А вот западные киноманы, посмотревшие сериал, говорят о том, что он их совсем не впечатлил. Они говорят о том, что ожидали большего от приквела "Игры престолов", но ни сюжетная линия, ни актерская игра, ни музыка их не впечатлили.
- "Сериал удивителен как раз тем, что не удивляет после "Игры престолов". В этом, как ни странно, его изюминка... Ты ожидаешь извилистых поворотных сюжетов и харизматичных персонажей, но всё тут наоборот"
- "Если в оригинальной "Игре престолов" была глобальная угроза и уже на её фоне начинали накаляться страсти, и не только вокруг престола, то тут всё завязано на наследии трона и больше вообще ничего. События просто происходят, отношения между персонажами накаляются, и всё время мучает вопрос: "А зачем я это смотрю?" Очень не хватает каких-то глобальных событий, на фоне которых уже даже имеющиеся сюжетные обороты заиграли бы новыми красками"
- "Сериал будут смотреть только те, кто читал книги, в то время как у не читавших просмотр превращается в поглощение тонны теоретической информации. Куча названий, имён, которые в голове просто так не удержишь, и будто бы со справочником заставляют сидеть и постоянно ставить на паузу, чтобы хоть как-то разобраться в происходящем"
- "Дом дракона" последовательно и неумело убивает дух "Игры престолов". За 10 часов зрелища, наполненного драконами, замками, великими домами, зритель получает: ноль экшена, ни одного харизматичного и последовательного персонажа, кучу непонятных мотиваций и логических ошибок, Санта-Барбару и лишь пару внятных диалогов"
Справедливости ради стоит отметить, что есть те, кому "зашел" сериал, но таких людей не много. При этом они готовы присудить "Дому дракона" звание "Сериал года".
- "Данный проект и его первый сезон вполне могут претендовать на сериал года. А если создатели и сценаристы не уведут его совсем уж в тёмные дебри своих идей и фантазий, то, возможно, и на один из значимых сериалов десятилетия, безо всякого преувеличения"
- "Мне очень понравился сериал. Я получила именно то, что и ожидала. То чувство, когда ожидание и реальность совпали"
Напомним, где снимали сериал "Дом дракона".