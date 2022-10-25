Большинство киноманов отметили, что ожидали большего от приквела "Игры престолов".

Сериал "Дом дракона" - это приквел популярного сериала "Игра престолов". Его премьеры ждали с нетерпением, и никто даже представить не мог, что этот сериал окажется полным разочарованием.

Известно, что съёмки первого сезона сериала начались в апреле 2021 года, закончились в феврале 2022-го. Премьера состоялась 21 августа 2022 года. Создатели решили продлить его на второй сезон, несмотря на то, что он не имеет такого успеха как "Игра престолов".

Сериал "Дом дракона": сюжет

Сериал рассказывает о событиях на вымышленном континенте Вестерос, происходивших примерно за 200 лет до событий "Игры престолов". Сюжет сконцентрирован на "Пляске Драконов" - гражданской войне (129-131 год от Завоевания Эйегона I), причиной которой является борьба между двумя ветвями дома Таргариенов.

"Пляска" началась после смерти из-за болезни короля Визериса I (Пэдди Консидайн), когда принцесса Рейнира (Эмма Д'Арси), поддержанная партией "чёрных", и принц Эйегон Старший, поддержанный партией "зелёных", одновременно объявили о своих правах на Железный трон. Война, расколовшая Семь Королевств, велась с переменным успехом. Рейнира попала в плен и подверглась жестокой казни, но и Эйегон вскоре был отравлен. Новым королём Вестероса стал малолетний Эйегон III Младший, сын Рейниры, а регентский совет был сформирован из представителей обеих партий.

Отзывы зрителей на сериал "Дом дракона"

Украинские зрители пишут в сети, что им сложно смотреть этот сериал из-за сцен насилия и войны, ведь на их родине сейчас идет полномасштабная война. Многие отметили, что отложат просмотр "Дома дракона" до лучших времен.

А вот западные киноманы, посмотревшие сериал, говорят о том, что он их совсем не впечатлил. Они говорят о том, что ожидали большего от приквела "Игры престолов", но ни сюжетная линия, ни актерская игра, ни музыка их не впечатлили.

"Сериал удивителен как раз тем, что не удивляет после "Игры престолов". В этом, как ни странно, его изюминка... Ты ожидаешь извилистых поворотных сюжетов и харизматичных персонажей, но всё тут наоборот"

"Если в оригинальной "Игре престолов" была глобальная угроза и уже на её фоне начинали накаляться страсти, и не только вокруг престола, то тут всё завязано на наследии трона и больше вообще ничего. События просто происходят, отношения между персонажами накаляются, и всё время мучает вопрос: "А зачем я это смотрю?" Очень не хватает каких-то глобальных событий, на фоне которых уже даже имеющиеся сюжетные обороты заиграли бы новыми красками"

"Сериал будут смотреть только те, кто читал книги, в то время как у не читавших просмотр превращается в поглощение тонны теоретической информации. Куча названий, имён, которые в голове просто так не удержишь, и будто бы со справочником заставляют сидеть и постоянно ставить на паузу, чтобы хоть как-то разобраться в происходящем"

"Дом дракона" последовательно и неумело убивает дух "Игры престолов". За 10 часов зрелища, наполненного драконами, замками, великими домами, зритель получает: ноль экшена, ни одного харизматичного и последовательного персонажа, кучу непонятных мотиваций и логических ошибок, Санта-Барбару и лишь пару внятных диалогов"

Справедливости ради стоит отметить, что есть те, кому "зашел" сериал, но таких людей не много. При этом они готовы присудить "Дому дракона" звание "Сериал года".

"Данный проект и его первый сезон вполне могут претендовать на сериал года. А если создатели и сценаристы не уведут его совсем уж в тёмные дебри своих идей и фантазий, то, возможно, и на один из значимых сериалов десятилетия, безо всякого преувеличения"

"Мне очень понравился сериал. Я получила именно то, что и ожидала. То чувство, когда ожидание и реальность совпали"

Напомним, где снимали сериал "Дом дракона".

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