Марен Эггерт за роль в фильме "НЕидеальный мужчина" получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля 2021.

В украинских кинотеатрах с 5 августа 2021 года выходит романтическая лента "Неидеальный мужчина" (Ich bin dein Mensch) с Дэном Стивенсом и Марен Эггерт в главных ролях - один из самых душевных и ориентированных на широкого зрителя фильмов последнего Берлинского кинофестиваля.

Перед предстоящей премьерой необычного фантастического ромкома УНИАН вместе с "Вольга Украина" решили подробнее рассказать о новом фильме немецкого режиссера Марии Шрадер, которая теперь прочно осела в Голливуде и готовится снимать детективный триллер о журналистах, которые разоблачили всесильного продюсера Харви Вайнштейна.

О чем расскажет "НЕидеальный мужчина"

Романтическая история "НЕидеального мужчины" крутится вокруг лингвиста Альмы (Марен Эггерт) - выдающегося ученого с непростым характером. Расставшись со своим партнером, она предпочитает компанию коллег или тишину собственного дома. Но создатели не будут мучить предысторией, все вышеназванные и прочие подробности об Альме зрители поймут по ходу действия. На самом деле, фильм сразу набирает скорость и приводит Альму к знакомству с Томом (Дэн Стивенс) - идеальным андроидом, созданным специально под нее и ее вкусы. По крайней мере - в теории. А на практике Альма оказалась в числе первопроходцев, которые должны оценить, могут ли такие роботы и правда жить бок о бок с людьми, быть для них опорой, поддержкой и полноценным любовным интересом.

Стоит ли говорить, что строптивая Альма сама того до конца не осознавая, получила не менее строптивый экземпляр, который не намерен просто так сдаться и быть отправленным обратно заводу-изготовителю?

Создатели фильма

Режиссером "НЕидеального мужчины" выступила Мария Шрадер - заслуженный немецкий режиссер, получившая новую волну признания после премьеры шоу "Неортодоксальная" на Netflix. Благодаря стриминг-гиганту ее сериал увидел весь мир, а сама Шрадер удостоилась главной телевизионной премии США - "Эмми" за лучшую режиссуру.

Сценарий "НЕидеального мужчины" Эггерт написала в соавторстве с драматургом Яном Шомбергом, известным своими работами в стиле драмеди, по рассказу Эммы Браславской, получившему несколько престижных премий за текст первоисточника.

На главные роли Шрадер пригласила прославленную немецкую актрису Марен Эггерт, которая идеально подходит под образ симпатичной женщины с немного грустными глазами и великолепной карьерой. Но определенно ключевым был точный кастинг на роль Тома. Им стал британский актер Дэн Стивенс - звезда "Аббатства Даунтон", "Легиона", "Красавицы и чудовища".

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"Мы искали не просто привлекательного и интеллигентного актера, а настоящего человека-харизму. Как только я узнала, что у Дэна идеальный немецкий - дальше думать было уже не о чем. Огромный успех, что он так легко согласился", - комментирует автор фильма Мария Шрадер. Поэтому специально для Стивенса была придумана особая "фишка" Тома - блестящее знание немецкого с лондонским акцентом.

Кроме того, в выразительном комедийном амплуа выступит еще одна звезда немецкого кино - Сандра Хюллер, прославившейся благодаря фильму "Тони Эрдманн", номинированному на "Оскар" в 2017 году.

Успех в индустрии и премьера в Украине

Мировая премьера "НЕидеального мужчины"прошла на кинофестивале в Берлине в марте 2021 года, где романтическая комедия с примесью фантастики была отобрана в основной конкурс и принесла главной актрисе фильма Марен Эггерт "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль.

Фильм полюбился на фестивале не только профессиональному, но и зрительскому жюри. И читая рецензии западных критиков, понимаешь почему. Журналисты особо отмечают потрясающую "химию" между Дэном Стивенсом и его партнершей Эггерт, легкий тон фильма, лишенный морализаторства и ненужной драмы, удачный юмор. Сейчас рейтинг "НЕидеального мужчины" на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет высокие 91%.

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Автор: Марина Григоренко