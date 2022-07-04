Премьера фильма в Украине запланирована на 6 октября 2022 года.

Вышел трейлер романтической комедии "Билет в рай" (Ticket to Paradise) с Джорджем Клуни ("Одиннадцать друзей Оушена", "Скорая помощь", "Мартовские иды") и Джулией Робертс ("Красотка", "Эрин Брокович", "Ешь молись люби").

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, премьера фильма в Украине запланирована на 6 октября 2022 года.

Согласно синопсису фильма, чтобы помешать дочери выйти замуж за местного жителя Бали, бывшие супруги не долго думая отправляется вслед за ней на тропический остров. Все, что им нужно, уберечь дочь от ошибки, которую они сами совершили 25 лет назад. Да получится ли это у них?

Кроме Клуни и Робертс в фильме сыграли Билли Лурд ("Американская истария ужасов", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"), Кейтлин Дивер ("Красивый мальчик", "Как не стать президентом") и Лукас Браво ("Эмили в Париже").

Режиссером фильма стала Оливер Паркер ("Сейчас самое время", "Mamma Mia! 2").

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