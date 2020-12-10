Клуни решил экстренно похудеть для новой роли.

Известный актер Джордж Клуни решил экстренно похудеть для новой роли. В результате его госпитализировали.

Об этом сообщает Daily Mirror.

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Он похудел на 11 килограмм за короткое время. По словам самого актера, он хотел очень быстро похудеть и не заботился о себе. Также он рассказал, что ему понадобилось несколько недель, чтобы вернуть силы. В больнице у него диагностировали панкреатит. Кроме того, для роли в фильме Клуни отрастил бороду.

"Я отрастил большую уродливую бороду и моему сыну это понравилось. Он прятал в ней вещи, о которых я не узнал, пока не приступил к работе, и я подумал: "О, в моей бороде застряло эскимо. Но моя жена и дочь были действительно счастливы, когда я ее сбрил, потому что было очень трудно найти лицо под всем этим беспорядком". - сказал актер.

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Автор: УНИАН