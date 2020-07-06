День поцелуя: история праздника, лучшие поздравления в картинках и стихах

Сегодня во всем мире отмечают самый нежный и милый праздник - День поцелуя.

Сегодня во всем мире отмечают День поцелуя. К сожалению, это неофициальный праздник, однако ничто не может помешать нам отпраздновать его. Ведь он такой романтичный и добрый.

Обязательно поцелуйте сегодня своего ребенка, маму, папу, братьев и сестер, бабушек и дедушек, а также вторую половинку. Не забудьте о друзьях - им тоже будет приятен такой знак внимания.

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История праздника

Родиной всемирного дня поцелуев считается. Там в конце XIX века решили, что поцелуй достоин отдельного праздника.

Во всем мире этот день принято отмечать различными праздничными мероприятиями, конкурсами и соревнованиями, так или иначе связанными с поцелуями.

Поздравления с Днем поцелуя в стихах

Поцелуй нас теплом согревает,

Он несет счастья радостный миг!

Значит, это нам жизнь продлевает,

Делит счастье одно на двоих!

Ритм сердец наших резко ускорился,

А мы вдруг в поцелуе слились.

Вот зачем-то мы миримся, ссоримся...

Обними просто ты, прикоснись!

Как хочу к тебе снова прижаться,

Радость всю с тобой разделить!

Улыбаясь, тепло подарить!

Поцелуя сладкий мёд

Исцелит любую рану,

Поцелуя каждый ждёт,

Просыпаясь утром рано.

Чтобы мир наш был добрей,

И улыбки не стирались,

Вы целуйтесь всё нежней,

Губ касаньем наслаждаясь!

***

В этот день, в этот праздник, в день поцелуя,

Поцелуйте родных и близких своих,

Поцелуйте любимых, любовь им даруя,

Разделив счастье и радость свою на двоих.

Пусть уста любимых будут сладки как мёд

И в душе пусть не будет и намёка на лёд,

Пусть весь день улыбка не сходит с лица

И пускай поцелуям не будет конца.

Поцелуи бывают разные:

Целомудренные и страстные,

Детские, взрослые и подростковые,

Уже надоевшие и совершенно новые.

Мама нежно целует ребёнка,

Ребёнок — маленького котёнка.

Любовные поцелуи страстные,

А первые — робкие и прекрасные.

***

Прикоснись к губам моим

Трепетно и нежно,

Обними меня своим

Телом белоснежным.

Помнишь, как рассвета трепет нежный

Звал нас за собой?

Мы бежали как безумцы,

Ветер дул на нас сухой.

Все, что было не вернется,

Не вернется никогда,

Мое сердце ноет, бьется,

Ты прости меня...

Пусть этот день чудесный,

Поцелуев нежных,

В памяти останется

Надолго и навечно!

Поздравления с Днем поцелуя в прозе

Целоваться очень полезно и приятно для здоровья. Поцелуй — источник хорошего настроения и здоровья. Я хочу, чтобы не только во Всемирный день поцелуя, но и в обычной жизни тебя всегда целовали, и тебе это приносило удовольствие. С праздником тебя!

***

Поздравляю с праздником нежности, любви и великодушия — с Всемирным днём поцелуя. Пусть ваши души будут полны добрых эмоций и счастье наполняет ваши сердца. Пусть жизнь будет окрашена в радужные цвета!

***

Поздравляю со Всемирным днём поцелуя и желаю каждый день наслаждаться сладостью и страстью слияния губ. Пусть весело работать и счастливо жить помогают дружеские чмоки, поцелуи близких людей и вдохновляющие цёмки второй половинки.

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