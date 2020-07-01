1 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

День архитектуры - 1 июля – 182-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 183 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 1 июля 2020

В этот день мир отмечает Международный день шутки, День Куриного Бога и День изобретения солнцезащитных очков.

Читайте такжеИвана Купала-2020: история и традиции праздникаВ Украине - День архитектуры, День следователя, в США - День почтового индекса, День почтовой марки, День креативного мороженого, День имбирного печенья, Канада - День Канады, в Болгарии - Праздник Джулая, в КНР - День Коммунистической партии, в Таиланде - День скаута, в Суринам - День свободы, в Мексике - День инженера, в Лесото - День семьи, в Сомали - День союза, в Индии - День доктора, Фестиваль посадки деревьев, в Руанде, Бурунде - День независимости, в Сингапуре - День Вооруженных сил, в Армении - День работников прокуратуры, в Кыргызстане - День налогового работника, в Гане - День республики, в Новой Зеландии, Австралии - День тартана, на Британских Виргинских островах - День территории.

Памятные даты 1 июля, годовщины и события

В 1837 году в Англии и Уэльсе была создана система гражданской регистрации актов рождения, бракосочетания и смерти.

В 1875 году начал деятельность Всемирный почтовый союз.

В 1877 году стартовал первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители заплатили один шиллинг.

В 1915 году состоялась первая в мире сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме «Дочь богов».

В 1921 году в Шанхае 13 делегатов образовали Коммунистическую партию Китая.

В 1923 году в Канаде вступил в силу иммиграционный закон, практически запрещающий приезд в страну китайцев. Канадские китайцы этот день отмечают как День унижения.

В 1929 году американский художник Элзи Сигар создал героя комиксов, а впоследствии и мультфильмов, матроса по имени Попай, силы которого удесятерялись после съеденного шпината.

В 1963 году Министерство почт США ввело почтовые индексы.

В 1969 году в Дании впервые в мире были разрешены выпуск и распространение порнографической продукции.

В 1997 году Гонконг вновь стал частью Китая.

В 2000 году в США было разрешено заверять финансовые документы электронной подписью.

Какой сегодня церковный праздник

1 июля в народном календаре - Ярилин день. Считается, что в этот день очень сильно греет солнце и на улице стоит настоящая летняя жара. В древности наши предки чествовали Ярила – бога Солнца.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеЦерковные праздники в июле 2020: православный календарь на месяцНельзя ссориться с близкими, сквернословить.

Приметы на 1 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- паук вышел из гнезда и сплел новую паутину – к хорошей погоде;

- утром туман – к жаркому дню;

- вечером закат розовый – к солнечному дню;

- много росы – к хорошему урожаю.

1 июля именины

Именины у Леонтия, Александра, Ипатия, Василия, Феодула, Сергея, Никанора и Виктора.

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