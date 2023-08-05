Народный праздник 6 августа известен под названием Борис и Глеб летние.

Православная церковь 6 августа чтит память Бориса и Глеба, младших сыновей Владимира Великого. Этот день называется Борис и Глеб летние, поскольку у святых есть ещё одна дата почитания - 14 мая. Они считаются покровителями города Вышгорода Киевской области. В честь святых построено много церквей в Украине.

Ко Дню Бориса и Глеба поспевала пшеница. Но на поле в этот народный праздник не работали из уважения к святым и из-за того, что в августе часто бывают опасные грозы. Также эта дата издавна считается очень жаркой и опасной из-за теплового удара.

Наши предки в праздник 6 августа собирали ягоды черемухи, малины и ежевики, готовили консервацию из ягод. Ягоды в этот день считаются особенно полезными. А вот мясо 6 августа старались не есть, чтобы не было тяжести в желудке.

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В народный праздник 6 августа очень полезными считаются любые водные процедуры - купания, обливания водой, прогулки по росе, обтирание мокрым полотенцем. Также в эту дату можно сходить в баню.

6 августа - знак Зодиака

Рожденный человек 6 августа по знаку Зодиака - Лев. Такой человек очень умный, ответственный, трудолюбивый, не боится никакой работы. Он оптимистичный и дружелюбный. Тяжело переносит поражения и ненавидит, когда его сравнивают с другими. Именинник этого дня любит жить в чистоте и комфорте, но очень не любит уборку и работу по дому.

Что нельзя делать 6 августа

В этот день не стоит работать в поле и на огороде, так как работа пройдет неудачно, а также повысится риск пожара или удара молнией.

Женщинам нельзя выходить из дома с распущенными волосами, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Не доверяйте чужим советам сегодня, особенно тем, что исходят от незнакомцев.

В этот день нельзя оскорблять родных, давить на жалость и провоцировать в них чувство вины, иначе в будущем такой человек поплатится за свое поведение.

Не начинайте новые дела в этот день, так как могут появиться неожиданные обстоятельства, которые все испортят.

Категорически запрещено в этот день рубить деревья и обрезать ветки на них, а также покупать домой дрова.

Если гремит гроза, то нельзя оставлять открытыми окна и двери, иначе в дом проникнет нечисть. Также во время непогоды нельзя смотреть на молнию, иначе будут болеть глаза.

Приметы погоды 6 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утренний дождь предвещает жаркую и ясную погоду.

Какая погода сегодня, такой она будет и во второй половине августа.

С осины летит пух - пора идти в лес за ранними грибами.

Если до полудня не высохла роса, то скоро будут грозы.

Курицы сидят в курятнике и не выходят на улицу - скоро пойдет дождь.

Южный ветер в эту дату предвещает затяжное ненастье.

Если на улице не видно насекомых, то скоро пойдет дождь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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