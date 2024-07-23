Какой церковный праздник отмечают 24 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

24 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. В народе день прозвали Бориса и Глеба Летних. О традициях и приметах 24 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

24 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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24 июля по новому церковному календарю (6 августа по старому) - день памяти святых князей Бориса и Глеба, погибших от рук своего брата.

Борис и Глеб (в крещении - Роман и Давид) - это младшие сыновья киевского князя Владимира Великого. Их братьями были Ярослав Мудрый, Святополк Окаянный и Святослав.

История гласит, что от отца, князя Владимира, братья получили наследство: Борис - Ростов (по другой версии Владимир-Волынский), Глеб - Муром, а киевский престол по закону должен был занять Святополк. Однако князь-отец этого не хотел - он планировал передать власть другому своему сыну, но не успел, так как умер. В 1015 году престол занял Святополк.

Новость о смерти отца застала Бориса в пути - он возвращался с дружиной из похода на печенегов. Князю предложили пойти на Киев и отобрать престол у Святополка, но Борис не захотел поднимать руку на старшего брата. Святополк же напротив - желал забрать всю власть в свои руки. От него первое время скрывали смерть отца, но, когда Святополк узнал о ней, то подослал к Борису убийц - младший брат погиб 24 июля 1015 года в возрасте 29 лет.

Святополк на этом не остановился - он заманил к себе Глеба, хотя Ярослав и предупреждал его о замыслах старшего брата. 25-летнего Глеба убили во время молитвы об отце и брате. Погубил Святополк и третьего брата - Святослава. Лишь в 1019 году точку в этой междусобице поставил князь Ярослав, который одолел Святополка. Он поплатился за все свои тяжкие грехи: его сразили паралич и безумие, и он умер в возрасте 40 лет.

Князя Бориса похоронили в Вышгороде, в церкви святого Василия, а Глеба - возле устья реки Смядыни, позже его мощи также перенесли в Вышгородскую церковь. На их могиле в летописи засвидетельствовано 6 случаев исцеления.

Князья Борис и Глеб - первые канонизированные святые. Их называют князьями-страстотерпцами, потому как они погибли не за веру, а за беззлобие и исполнение заповедей Божьих.

Церковный праздник 24 июля по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - день памяти княгини Ольги.

О чем говорят приметы на 24 июля

По приметам дня судят, какими будут погода в скором времени и зима:

дождь утром идет - к снежной зиме;

роса выпала и лежит до полудня - будет гроза;

мухи не дают покоя - к теплу;

теплый и солнечный день выдался - зима будет мягкой;

паук плетет большую паутину - начнется затяжной дождь.

В народном календаре 24 июля - праздник Борис и Глеб Летние. Есть еще одно название - Паликопна, считается, что в этот день молния может ударить в стог сена и начаться пожар, поэтому выходить работать в поле или на огород не стоит.

Что нельзя делать 24 июля

24 июля, как и в любой другой день, церковь не одобряет сквернословия и ругани, злобы, ссор, зависти, жадности, мести, отчаяния, клеветы и сплетен.

Народные приметы дня запрещают заниматься тяжелой и домашней работой - это к безденежью. Также в этот день не следует брать в долг деньги.

О чем помолиться и что можно делать 24 июля

В молитвах к святым Борису и Глебу обращаются с просьбами о защите от врагов, преодолении распрей, избавлении от бед и болезней.

Как уж говорили, в этот день нужно воздержаться от любой сложной работы, но по обычаю на Бориса и Глеба собирают ягоды - ежевику и позднюю малину, а также заготавливают черемуху. Также в этот день принято ходить к друг другу в гости.

24 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анатолий, Борис и Роман, Глеб и Давид, Иван, Николай, Христина.

По старому стилю именины празднуют Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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