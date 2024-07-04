Какой церковный праздник отмечают 5 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

5 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Афанасия Афонского и икону Божией Матери "Домостроительница". В народе день прозвали Афанасьев. О традициях и приметах 5 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

5 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой (непереходящие) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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5 июля по новому календарному стилю (18 июля - по старому) - день памяти преподобного Афанасия Афонского и иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса").

Афанасий Афонский жил в X-XI веках, в Трапезунде. Он рано остался без родителей, и его воспитанием занималась монахиня. Юноша получил образование в Константинополе и стал преподавать, а спустя время принял монашество и поселился на Афоне.

Там Афанасий объединил скиты и основал Великую Лавру. Под его руководством построили монастырь, где Афанасий стал игуменом. В обители монах завел строгий порядок - к примеру, нельзя было опаздывать на службу, выходить из храма без причины, разговаривать во время богослужения. Также под руководством Афанасия монахи трудились в монастыре на общее благо, поэтому обитель процветала.

От Бога Афанасий получил дар чудотворения - вего лишь крестным знамением он мог исцелить больного или выгнать нечисть. Погиб святой преподобный Афанасий Афонский внезапно - как-то вместе с другими монахами он поднялся на верхушку недостроенного храма, чтобы посмотреть на ход строительства, и церковь в этот момент обрушилась.

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18 июля по новому стилю вспоминают также историю иконы Божией Матери "Домостроительница" ("Экономисса"), которая находитя на горе Афон, в обители святого Афанасия.

По преданию, после того, как Афанасий основал обитель на Афоне, начался сильный голод, и инокам пришлось уйти из монастыря. Последним ушел Афанасий, но не упл отойти от монастыря, как встретил женщину под голубым покрывалом. Старец очень удивился - женщинам нельзя было проходить на Афон. Незнакомка спросила у Афанасия, почему тот покидает монастырь. И, когда услышала ответ, то сказала, что поможет выжить монахам и будет Экономиссой, то есть, Домоправительницей монастыря, лишь бы только они не оставляли лавры. Старец спросил у женщины, кто она и услышал: "Я - Матерь Господа Твоего". Богородица велела Афанасию стукнуть посохом по камню и из-под него забил источник. Старец не успел поблагодарить - женщина исезла, а когда вернулся в обитель, то увидел, что кладовые наполнены.

С тех пор в монастыре Афанасия нет эконома, а только помощник Экономиссы. В память о том, как Богородица явилась старцу, была написана икона, а тот чудесный источник до сих пор утоляет жажду паломников.

Церковный праздник 5 июля по старому стилю

5 июля по старому календарному стилю вспоминают священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Также по старому календарю продолжается Петров пост 2024 - до 11 июля.

О чем говорят приметы на 5 июля

Многие приметы этого дня связаны с луной:

если луна в это время очень яркая - к теплой и сухой осени;

месяц в зеленоватом свете - будет дождь;

если появилась радуга с утра - жди дождя, а если днем - будет сильный ветер;

капельки влаги на листьях клена - через два дня начнутся затяжные дожди.

В народном календаре 5 июля - праздник Афанасьев день или Месяцев день. По народной традиции, если праздник приходился на растущую луну, то у нее просили любви и денег, если на убывающую - снимали порчу, в полнолуние загадывали желания.

5 июля - что сегодня нельзя делать

5 июля, как и в другие дни, церковь выступает против ругани и ссор, злобы, клеветы, жадности, уныния. Нельзя отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

По народным поверьям в этот день нельзя лениться и бездельничать - это к нищете, печалиться и жаловаться на судьбу - весь год будешь плакать, что-либо чинить, резать и брать в руки острые предметы - есть риск поранитья. Также в этот день лучше не работать после обеда - все важные дела нужно постараться сделать в первой половине дня.

Что можно делать 5 июля

К святому Афанасию, поскольку он был родоначальником общежития монахов, обращаются с молитвами о мире. У святого просят помощи решить споры и недопонимания, а также исцеления от болезней.

Икона "Экономисса" прославилась чудесами. К образу обращаются с молитвами во время голода и нищеты, просят содействия в поиске работы и бизнесе, помочь преодолеть финансовые кризисы, решить кредитные проблемы.

По народной традиции в этот день принято готовить выпечку в виде месяца и угощать ею соседей и знакомых - считается, что так можно привлечь в дом богатство и благополучие.

5 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

По старому стилю именины у Василия, Геннадия, Зины, Ульяны.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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