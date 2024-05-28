Какой церковный праздник отмечают 29 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

29 мая православные верующие отмечают Преполовение Пятидесятницы. Также в этот день по новому церковному календарю вспоминают преподобную Феодосию Константинопольскую и икону Богородицы "Споручница грешных". О традициях и приметах 29 мая и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

29 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящих) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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29 мая по новому календарному стилю (11 июня - по старому) - день памяти мученицы Феодосии Константинопольской.

Феодосия родилась в VIII веке, в Константинополе. Сама она была родом из богатой семьи, ее родители рано умерли и она воспитывалась при монастыре. Когда подросла, то раздала свое наследство бедным и приняла монашеский постриг. На часть средств от наследства девушка заказала для монастыря очень красивые иконы Спасителя, Божией Матери и мученицы Анастасии.

В Византии к власти пришел император Лев Исавр и приказал уничтожать иконы - считал, что они ничем не отличаются от идолов. Приказали убрать и икону Спасителя, которая в течение 400 лет висела над Медными воротами в Константинополе. Тогда верующие и монахини во главе с Феодосией встали на защиту святыни и опрокинули лестницу с воином, который исполнял приказ. Император приказал перебить всех монахинь, а Феодосию, как зачинщицу, отправили в тюрьму. Там она и погибла.

Похоронили Феодосию в Константинополе, в монастыре Диокритис - у ее могилы не раз происходили чудесные исцеления больных.

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29 мая по новому календарю вспоминают икону Богородицы "Споручница грешных", которая является чудотворной. В Украине известна древняя Корецкая икона Божьей Матери "Споручница грешных", которая находится в Корецком Свято-Троицком монастыре.

Церковный праздник 29 мая по старому стилю

28 мая по старому календарному стилю вспоминают преподобного Феодора Освященного.

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Также в этот день православные отмечают Преполовение Пятидесятницы, известное также как Преполовение Господне или просто Преполовение. "Преполовение" означает половина, то есть, середина между Пасхой и Пятидесятницей (днем Святой Троицы). Эта дата одинакова для нового и старого стиля, так как зависит от даты Пасхи - отмечается на 25-й день после нее. В 2024 году праздник выпадает на 29 мая.

О чем говорят приметы на 29 мая

По приметам дня судят о погоде в ближайшее время и в сентябре:

пауков много и паутины - установится хорошая погода;

стоит жара и тишина - будет гроза или град;

пчелы прячутся в ульи - к дождю;

если в этот день яркое солнце - сентябрь тоже будет теплым.

В народном календаре 29 мая - праздник Федосья Колосяница. День прозвали так, потому что в это время начинала колоситься рожь.

Что нельзя делать 29 мая

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ругани, ссор, обид, жадности, зависти, сплетен, уныния.

Не следует в этот день шить, вязать и заниматься другим рукоделием. Народные приметы не советуют начинать сегодня новые дела и отправляться в дальнюю дорогу - будут неудачными.

Что можно делать 29 мая

В этот день можно помолиться иконе Богоматери - у "Споручницы грешных" просят исцеления, особенно во время эпидемий, защиты от недоброго, спасения от отчаяния. Святой Феодосии молятся о хорошем урожае ржи

В праздник Преполовения Пятидесятницы можно также пойти храм, где проходит служба и малое освящение воды - крестным ходом идут к реке, озеру или колодцу, чтобы освятить воду и просят Господа "о напоении всех жаждущих спасения водами благочестия".

Освященной водой в народе принято окроплять домочадцев, а также огород и домашнюю скотину - чтобы все родило, используют эту воду и для лечения разных недугов и обливаний. По поверьям, если на Преполовение посадить лук, то он вырастет не очень горьким. Если в этот день помочь нуждающемуся, то добро вернется двойным благом.

29 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Федот, а также Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор, Модест, Муза.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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