Какой церковный праздник отмечают 1 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

1 августа по новому церковному календарю православные верующие отмечают большой праздник - изнесение честных древ животворящего Креста Господня, который еще называют Медовый Спас, и почитают семь мучеников Маккавеев, матерь их Соломонию и учителя Елеазара. Сегодня же по новому стилю начинается Успенский пост. О традициях и приметах 1 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

1 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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1 августа по новому церковному календарю (14 августа по старому) - праздник изнесение честных древ животворящего Креста Господня (Медовый Спас) и день памяти семи мучеников Маккавеев, матери их Соломонии и учителя Елеазара.

История праздника изнесение честных древ животворящего Креста Господня берет свое начало в VIII-IX веках в Византии. Тогда в Константинополе бушевала смертельная болезнь. Священники взяли остатки Креста, на котором был распят Иисус, и обошли с ними город, а затем освятили водоемы. И после купания в освященной воде люди начали выздоравливать.

С того времени стало традиций ежегодно в этот день носить часть Креста Господня. После его заносили в собор святой Софии, где любой мог поклониться ему. Праздник долгое время отмечали только в Константинополе, но со временем стали праздновать и во всем православном мире.

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1 августа по новому стилю также вспоминают семь мучеников Маккавеев - Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, их мать Соломонию и учителя Елеазара.

Во II веку до н. э. правитель Антиох Эпифан решил возродить язычество в Иудее и поставил в Иерусалимском храме статую Зевса. 90-летний Елеазар, учитель закона Божия, а вместе с ним 7 его учеников и их мать выступили против этого. За что всех их казнили. Подвиг мучеников вдохновил сына священника Иуду - тот поднял восстание против правителя и одержал победу.

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На Медовый Спас также начинается Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы 15 августа.

Церковный праздник 1 августа по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю и что можно и нельзя делать в день памяти преподобной Макрины Каппадокийской.

О чем говорят приметы на 1 августа

По приметам дня смотрят, какой будет осень и зима:

дождь идет - к похолоданию, а если стоит жаркая погода - будет и дальше жара;

ласточки улетели в теплые края - к ранней осени;

заморозки 1 августа - холода наступят рано;

разгулялся сильный ветер - зима будет снежной и морозной.

В народном календаре 1 августа - праздник Маковея, Медовый Спас. Маккавеев день в народе связали с маком, который вместе с медом и водой в этот день освящают в храмах. Есть и второе название праздника - Мокрый Спас, так как в церквях в этот день освящают воду и считают, что она становится целебной.

Что нельзя делать 1 августа

1 августа, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против сквернословия и ругани, злобы, зависти и жадности, мести, отчаяния. В большой праздник запрещается обижаться, совершать дурные поступки, употреблять алкоголь. Не следует в этот день тяжело работать - посвятите время молитве и благодарности. Запрет на работуне касается пасечников - они могут собирать мед.

Главный запрет дня - нельзя шуметь и веселиться. В народе считают, что если нарушить запрет, то болезни и проблемы будут преследовать до следующего Спаса.

Тем, кто постится, запрещено употреблять скоромную пищу - мясо и мясные продукты, рыбу, яйца и молочные продукты - до праздника Успения Богородицы, который по новому календарю будет 15 августа.

Что можно делать 1 августа

В праздник хорошо пойти в храм, чтобы помолиться, освятить мед, мак, воду и овощи из нового урожая. Ранее мы рассказывали, что святить на Спас и какие продукты нельзя нести в церковь.

Молитвы этого дня - это благодарность Христу за все, что есть в жизни, просьбы послать здоровье для близких и скорейшего наступления мира.

Также на праздник Маковея:

собирают и святят в церкви букет "маковейчик" - из коробочек мака и 17 трав и цветов, среди них мята, полынь, овес или пшеница, рожь, душица, зверобой, бессмертник, бархатцы, васильки, подсолнух, рута, донник, горечавка, любисток, чертополох, тысячелистник, володушка, цикорий и другие;

"маковейчик" ставят в доме за образами или на подоконнике, коробочки мака можно повесить над входной дверью - чтобы защитить дом от недобрых людей;

каждый должен съесть ложечку освященного меда - чтобы весь год быть здоровым;

готовят выпечку с медом и маком и угощают ею нуждающихся - чтобы в доме весь год было добро.

Медовый Спас традиционно отмечают в семейном кругу, но на стол ставят только постные блюда.

1 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Димитрий, Тимофей, Федор, София.

По старому стилю именины празднуют Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения, Евфросиния.

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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