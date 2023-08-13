Народный праздник 14 августа известен под названиями Медовый Спас, Мокрый Маккавей.

Православная церковь 14 августа отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста. В народе это торжество издавна отмечается как Медовый Спас, известный также как Макковей или Медовый праздник. Ещё одно название праздника - Спас на воде, поскольку в эту дату принято освящать колодцы.

Первый Спас издавна считается праздником пасечников. Это очень удачный день для работы в ульях, переселения пчел и сбора меда. Те, кто не имел своей пасеки, в праздник 14 августа покупали мёд на рынках и несли в церковь для освящения. По давней традиции святить мёд нужно в новой посуде, из которой ещё не ели.

Кроме меда также освящали маковые зерна и букеты с маком. Люди, которые страдали от бессонницы, клали освященные цветки мака возле кровати. Они верили, что это поможет наладить здоровый сон.

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Для привлечения здоровья и семейного счастья на праздничный стол в этот день подавали блины с медом или с маком, медовые пряники, соты. Медовыми блюдами в этот день угощали родных и крестных.

В народный праздник 14 августа все, кому не лень, отправлялись последний раз в году искупаться в реке. Раньше лето было коротким, а осень - ранней, и водоемы с этого дня уже становились слишком холодными, чтобы в них купаться.

Наши предки в этот народный праздник рассыпали перед порогом зерна мака, чтобы никакая нечисть не могла проникнуть в дом. А для защиты от злых сил сарая возле его двери вешали топор.

14 августа - знак Зодиака

Человек, рожденный 14 августа, по знаку Зодиака будет Львом. Именинники этого дня трудолюбивые и ответственные, но не прочь переложить свои обязанности на других по возможности. Они сохраняют полезные знакомства и постоянно ищут, как облегчить себе жизнь. Такие люди любят комфорт и порядок, им важно быть уверенными в завтрашнем дне. Неохотно тратят деньги, предпочитая хранить заначки.

Что нельзя делать 14 августа

С 14 по 27 августа длится Успенский пост, в течение которого нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Однако беременным, пожилым и людям с хроническими болезнями разрешено не поститься.

День не подходит для ремонта, строительства и домашних дел, за исключением работы на пасеке. Убираться в доме 14 августа - к скандалу. Эту дату лучше посвятить отдыху.

В этот день строго запрещено оскорблять других людей, желать им зла даже мысленно, вспоминать старые обиды. Весь негатив может вернуться обратно к вам.

В этот день лучше воздержаться от шумных вечеринок и увеселительных занятий. Не стоит заниматься пустыми, бесполезными делами, обсуждать сплетни.

Приметы погоды 14 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода на Медовый Спас, такой она будет и на Успение (28 августа).

Если муравьи построили высокие муравейники, то зима в этот году будет снежной и суровой.

Если 14 августа прошел дождь, то не стоит работать на огороде и в саду.

Розы уже отцвели - скоро похолодает.

Погода ветреная - к снежной и холодной зиме.

Береза пожелтела - к ранней осени.

Если 14 августа выдался холодный день, то и бабья осень в этом году будет прохладной.

Если утро выдалось холодное, то в северных областях Украины уже можно сеять озимую рожь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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