6 декабря по новому церковному календарю вспоминают одного из самых почитаемых святых - Николая Чудотворца, которого также называют Николаем Угодником. В народном календаре - Никола Зимний. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 6 декабря по старому стилю - в материале.
- 6 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 6 декабря
- Что нельзя делать 6 декабря
- Что можно делать 6 декабря
- 6 декабря - именины сегодня
6 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
Николай Угодник жил в III-IV веках. Он родился в богатой и знатной семье, с самого детства прилежно учился, помогал родителям. Повзрослев, он принял решение посвятить жизнь служению Богу: раздал наследство беднякам и стал служить в церкви, где получил сан архиепископа. Вся его жизнь прошла под знаком веры в Господа, за это Николай получил дар чудотворения.
О чудесах святого Николая известно немало: как-то он воскресил моряка, который во время шторма упал с мачты на палубу. Еще одна известная история связана с тремя девушками, которых отец хотел заставить стать блудницами, чтобы прокормить семью. Николай узнал об этом и подбросил ночью в дом нищего мешочек с золотом - первый, второй и третий. Все три девушки вышли замуж и были спасены. Считается, что отсюда берет свое начало традиция делать подарки детям на Рождество или на Новый год, а образ святого ассоциируют с Санта-Клаусом.
Николая Чудотворца почитают как святого, который может совершить любые чудеса, считают покровителем сирот, бедных, больных, путешественников, моряков, военных, земледельцев, заключенных, но в первую очередь - детей.
Праздник 6 декабря по старому стилю - день памяти cвятителя Амфилохия, епископа Иконийского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 23 ноября.
О чем говорят приметы на 6 декабря
По приметам дня смотрят, какой будет погода в ближайшее время:
- облаков мало на небе - к холодной погоде;
- месяц на небе в ночь на 6 декабря ясный - будет мороз.
- 6 декабря идет мелкий снег и дует ветер с севера - 6 июня пойдет дождь;
- розовые и тусклые кольца вокруг луны - к морозу.
В народном календаре 6 декабря - праздник Никола Зимний. Считается, что с этого дня начинаются трескучие никольские морозы.
Что нельзя делать 6 декабря
В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- обижать детей, стариков и невинных;
- отказывать в милостыне нищим;
- нарушать правила поста;
- сплетничать, распускать дурные слухи.
По народным поверьям, святой Николай накажет каждого, кто нарушит запреты. Также в этот день нельзя грустить - иначе это может накликать сильные морозы.
Что можно делать 6 декабря
В день памяти Николая Чудотворца хорошо пойти в церковь. У святого просят исцеления от болезней, помощи в новых делах, финансовом благополучии, удачном замужестве и женитьбе, легких родах и о детях. Считается, что Николай Чудотворец слышит каждого, кто обращается к нему с искренней молитвой.
"Второй после Бога заступник", - говорят про святого Николая в народе и верят, что именно в это время чудотворец спускается с небес, чтобы обойти землю.
В старину на праздник готовили хлеб и пироги, делали брагу или пиво. Часть угощений относили в церковь, все, что оставалось дома - съедали до последней крошки, чтобы целый год не было никаких проблем.
В день святого Николая нужно помириться со всеми, с кем успели поссориться за год. Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с постным маслом, рыбу и немного вина. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.
6 декабря - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Максим и Николай.