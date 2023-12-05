Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

6 декабря по новому церковному календарю вспоминают одного из самых почитаемых святых - Николая Чудотворца, которого также называют Николаем Угодником. В народном календаре - Никола Зимний. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 6 декабря по старому стилю - в материале.

6 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

Николай Угодник жил в III-IV веках. Он родился в богатой и знатной семье, с самого детства прилежно учился, помогал родителям. Повзрослев, он принял решение посвятить жизнь служению Богу: раздал наследство беднякам и стал служить в церкви, где получил сан архиепископа. Вся его жизнь прошла под знаком веры в Господа, за это Николай получил дар чудотворения.

О чудесах святого Николая известно немало: как-то он воскресил моряка, который во время шторма упал с мачты на палубу. Еще одна известная история связана с тремя девушками, которых отец хотел заставить стать блудницами, чтобы прокормить семью. Николай узнал об этом и подбросил ночью в дом нищего мешочек с золотом - первый, второй и третий. Все три девушки вышли замуж и были спасены. Считается, что отсюда берет свое начало традиция делать подарки детям на Рождество или на Новый год, а образ святого ассоциируют с Санта-Клаусом.

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Николая Чудотворца почитают как святого, который может совершить любые чудеса, считают покровителем сирот, бедных, больных, путешественников, моряков, военных, земледельцев, заключенных, но в первую очередь - детей.

Праздник 6 декабря по старому стилю - день памяти cвятителя Амфилохия, епископа Иконийского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 23 ноября.

О чем говорят приметы на 6 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода в ближайшее время:

облаков мало на небе - к холодной погоде;

месяц на небе в ночь на 6 декабря ясный - будет мороз.

6 декабря идет мелкий снег и дует ветер с севера - 6 июня пойдет дождь;

розовые и тусклые кольца вокруг луны - к морозу.

В народном календаре 6 декабря - праздник Никола Зимний. Считается, что с этого дня начинаются трескучие никольские морозы.

Что нельзя делать 6 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

обижать детей, стариков и невинных;

отказывать в милостыне нищим;

нарушать правила поста;

сплетничать, распускать дурные слухи.

По народным поверьям, святой Николай накажет каждого, кто нарушит запреты. Также в этот день нельзя грустить - иначе это может накликать сильные морозы.

Что можно делать 6 декабря

В день памяти Николая Чудотворца хорошо пойти в церковь. У святого просят исцеления от болезней, помощи в новых делах, финансовом благополучии, удачном замужестве и женитьбе, легких родах и о детях. Считается, что Николай Чудотворец слышит каждого, кто обращается к нему с искренней молитвой.

"Второй после Бога заступник", - говорят про святого Николая в народе и верят, что именно в это время чудотворец спускается с небес, чтобы обойти землю.

В старину на праздник готовили хлеб и пироги, делали брагу или пиво. Часть угощений относили в церковь, все, что оставалось дома - съедали до последней крошки, чтобы целый год не было никаких проблем.

В день святого Николая нужно помириться со всеми, с кем успели поссориться за год. Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с постным маслом, рыбу и немного вина. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

6 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Максим и Николай.

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