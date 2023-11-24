Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

25 ноября по новому церковному календарю вспоминают папу Римского Климента I. В народном календаре - Клим Холодный. О традициях этого дня, запретах, народных приметах и кого почитают 25 ноября по старому стилю - рассказываем в материале.

25 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

25 ноября (8 декабря по старому стилю) - день памяти Климента I, папы Римского и одного из апостолов от семидесяти.

Папа Римский Климент I - один из первых христианских проповедников. Информации о нем сохранилось немного. Известно, что он родился в I веке в знатной и богатой римской семье. Когда он был маленьким, то вместе с мамой и еще двумя братьями попал в кораблекрушение по пути в Афины. Неведомым образом все они выжили, но потеряли друг друга. Спустя время, отец отправился на поиски родных, Климент остался в Риме.

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Когда ему было 24, он услышал об Иисусе Христе и решил больше узнать о нем - юноша отправился на восток, где слушал проповеди апостолов Варнавы и Петра. Так, Климент принял крещение и стал учеником Петра. Случилось неожиданное: среди учеников апостола Климент нашел своих братьев, а через некоторое время они нашли родителей, и семья воссоединилась. Отец с матерью тоже приняли крещение. Позже Климент был избран в число семидесяти апостолов.

История повествует о том, что апостол Петр поспособствовал, чтобы Климент стал епископом, а позже - папой римской церкви с 92 по 101 год. За свою жизнь апостол Климент сделал много добрых дел и прославился исцелениями. За христианские проповеди его сослали из Рима в Инкерманские каменоломни возле Херсонеса Таврического (ныне это украинский город Севастополь). Но святой и там продолжил проповеди, а по его молитве возле каменоломен забил источник, и осужденные могли пить вдоволь. С течением времени христиан в городе стало так много, что от Климента решили избавиться: его привязали к якорю и утопили в море. Но по молитве сподвижников море отступило и Климента наши и похоронили. С этого времени в течение семи веков в этот день море отступало, чтобы можно было поклониться месту смерти святого, и происходили чудеса.

Святые Кирилл и Мефодий около 861 года перенесли мощи Климента в Херсонесский храм, а позже их перевезли в Рим, в базилику Святого Климента. Часть мощей, которая осталась в Херсонесе, в 989 году по приказу князя Владимира перевезли в Киев, в Десятинную церковь.

Праздник 25 ноября по старому стилю - день памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, а также иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская). Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 12 ноября.

О чем говорят приметы на 25 ноября

По приметам дня смотрели, какой будет погода зимой и весной:

какой день - такой и декабрь будет;

снег покрыл землю - весна будет поздней;

дождь в этот день - в течение недели будет потепление и будет сыро до февраля.

В народном календаре 25 декабря - праздник Клим Холодный. С этого дня обычно начинались морозы, но на погоду жаловаться нельзя: всех терпеливых зима одарит крепким здоровьем.

Что нельзя делать 25 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ругаться - за плохими словами Бог не слышит молитвы;

отказывать в помощи;

обижать людей и животных;

лезть в чужие дела, давать советы, когда о них не просят.

По народным приметам в этот день не стоит давать деньги в долг и спешить - у людей, которые будут торопиться, дела пойдут плохо.

Что можно делать 25 ноября

В этот праздник молятся святому апостолу Клименту I - просят защитить от болезней и сильных холодов.

День следует провести спокойно, занимаясь текущими делами, не планируя чего-то грандиозного. Интересно, что в старину на Климента работать полагалось натощак - сытый желудок мешал хорошей работе. Считается, у кого в этот день хорошее настроение, того счастье ждет весь следующий год.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день разрешается горячая пища с маслом, рыба и вино. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

25 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Иларион, Иван, Виктор, Николай, Григорий, Климент, Павел, Александр, Кузьма.

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