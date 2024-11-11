Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 12 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

12 ноября по новому церковному календарю чтят святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, а также память иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская). Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 12 ноября по новому календарю (25 ноября по старому) - день памяти святителя Иоанна Милостивого и иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская).

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Иоанн жил в VI веке на Кипре. Сам он походил из благородной семьи. Был женат, но рано потерял жену и детей. После этого он стал вести аскетический образ жизни, постился, много молился и помогал нуждающимся. Иоанн не был церковнослужителем, но за благочестивый образ жизни его избрали на патриарший престол в Александрии.

Когда Иоанн взошел на престол, то сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им все, что имел. Также нищим каждый день выдавали еду, патриарх сам раздавал милостыню, помогал болеющим, выкупал пленных. За это его прозвали Милостивый.

Около 619 года в Египет вторглись персы и стали угрожать Александрии. Иоанн отправился в Константинополь, чтобы попроситьу императора защиты. По пути патриарх остановился в родном городе - Амафунте, и там умер.

Мощи святого Иоанна, имеющие чудотворную силу, перенесли в Константинополь, а в 1249 году перевезли в Венецию. Часть мощей позже находилась в Будапеште, часть - на Афоне.

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12 ноября по новому церковному календарю - день памяти иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская).

Киккская икона Божией Матери, которую также называют "Милостивая" - одна из наиболее почитаемых чудотворных икон Богородицы на Кипре. Свое название икона получила от горы Киккос, автором святыни считают апостола Луку.

На Кипр икона Божией Матери "Милостивая" попала в конце ΧΙ века из императорского дворца в Константинополе, с тех пор находится в соборном храме Киккского монастыря.

Особенность образа - положение Младенца Христа, который играет на руках Богородицы. Икона до половины закрыта шитой золотом завесой, поэтому лик Богоматери и Божественного Младенца никто не видит. Предположительно, образ закрыли в XVI веке, а в "Описании Киккского монастыря", сказано: "те, которые пробовали открыть покров, которым закрыта святая икона, подвергались тяжкому наказанию со стороны Пресвятой Матери Божией". Известен такой случай - в 1771 году иеромонах Иоанн Родосец из Иерусалима попытался открыть завесу и на несколько часов остолбенел и лишился речи.

На Кипре от иконы стали происходить чудеса: она избавляла от засухи и нашествий саранчи, исцеляла бездетных женщин и слепых. По молитве к иконе получали спасение люди, попавшие в шторм.

Один из списков чудотворной святыни находится в Украине - в Свято-Николаевском женском монастыре (г. Мукачево Закарпатской области).

Какой церковный праздник 12 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти епископа Зиновия и его сестры Зиновии и Озерянской иконы Божией Матери, покровительницы Харькова и Слобожанщины. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 12 ноября

По приметам дня можно узнать, как скоро выпадет снег и начнутся морозы:

синичка подлетает к окну и садится на подоконник - жди снега;

синицы пищат с утра - ударит мороз;

снег начал порошить - к морозу.

В народном календаре 12 ноября - праздник Иван Милостивый, Иван Снежный. По народным приметам в этот день должен выпасть снег.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 12 ноября, как и в другой день, церковь не одобряет гнева, лени, жадности и зависти, чревоугодия. Не следует желать зла, отказывать в помощи, отчаиваться.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит покупать обувь - в народе верят, что это к неприятностям в личной жизни, и отправляться в дальнюю дорогу.

Что можно делать 12 ноября

В православный праздник сегодня в молитвах к святителю Иоанну просят о крепком здоровье и счастье для детей.

Перед иконой Божией Матери "Милостивая" молятся об исцелении от различных болезней, паралича, кровотечения, бесплодия, головной боли, просят помощи в семейных проблемах, сил в нужде и печали, избавления от засухи.

Кто отмечает день ангела 12 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор, Ян.

По старому стилю день ангела у Анастасии, Германа, Степана, Зиновия, Макара, Иосифа, Максима, Марка, Александра, Артема.

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