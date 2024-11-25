Народный праздник 25 ноября Клим Холодный, Климентьев день, Иван Милостивый.

25 ноября считается удачным днём для свадьбы и рукоделия, но несчастливым для детей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают верующие, что запрещено делать и какие есть важные запреты для женщин.

Что отмечаем 25 ноября - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят папу римского Климента и архиепископа Петра Александрийского. По старому стилю чествуют святого Иоанна Милостивого. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 25 ноября отмечают христиане.

Праздник сегодня считается опасным для детей. Родители в эту дату не выпускали детвору на улицу и не оставляли без присмотра, поскольку боялись, что духи-лихорадки заразят болезнями. Так наши предки объясняли привычный для этой поры всплеск детских заболеваний.

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Этот день считается хорошим для рукоделия и творчества. Сделанные предметы искусства получатся удачными, а также их можно будет выгодно продать. В давние времена, до изобретения ламп, рукодельницы вышивали при лучине.

Сегодня существует необычный обычай на удачу: важное дело нужно выполнить с самого утра и на голодный желудок. Тогда работа точно закончится успешно.

25 ноября в Киевской Руси заканчивался сезон свадеб. В этот день играли последние торжества, после чего брали паузу аж до Масленицы. Молодые люди, которые не успели пожениться, очень расстраивались.

Кто родился 25 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня по характеру работящие, целеустремленные, амбициозные. Имеют высокие требования к себе и стремятся быть лучшими во всем. Не боятся проявлять инициативу или идти против толпы. Умеют получать удовольствие от простых вещей.

Что нельзя делать 25 ноября

Женщинам в праздник 25 ноября не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, рисковать и поднимать тяжелые вещи, иначе будут проблемы со спиной. Также запрещено стричь волосы и ногти - их состояние испортится.

Нельзя женщинам переедать и злоупотреблять алкоголем.

В этот день не рекомендуется проявлять мягкотелость, уступать другим, действовать вопреки своим желаниям, иначе вашей добротой и дальше будут пользоваться.

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