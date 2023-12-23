Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

24 декабря по новому церковному календарю отмечают Рождественский сочельник. В народе навечерие Рождества Христова, одного из самых больших праздников, называют Святвечер. Рассказываем о традициях этого дня и запретах, народных приметах и что отмечают в церкви 24 декабря по старому стилю.

24 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

24 декабря (6 января по старому стилю) - день перед Рождеством Христовым, Рождественский сочельник. По библейскому преданию, более 2 тыс. лет назад в Рождественский сочельник на небе появилась Вифлеемская звезда - она возвестила мир о появлении младенца-Спасителя.

Православная церковь в честь навечерия Рождества совершает особое богослужение. Также традиционно на Рождественский сочельник готовят 12 постных блюд - по числу апостолов Христа. Среди них на столе должны обязательно быть кутья и узвар из сухофруктов. Кутья (или сочиво) - постная каша из пшеницы (ячменя, реже - риса, пшена) с добавлением мака, изюма, орехов и меда. Считается, что слово "сочельник" связано с названием блюда - "сочиво". С сочельника начинаются Святки, которые длятся до Крещенского сочельника (5 января по новому календарю).

Видео дня

Праздник 24 декабря по старому стилю - день памяти преподобного Никона Печерского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 11 декабря.

О чем говорят приметы на 24 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода в дальнейшем:

солнце на небе с отсветами по бокам - к морозам;

вечером стаи ворон летают с места на место и не находят ночлега - будет буря;

шум от железной дороги слышен далеко - к потеплению;

белки в одном дупле собираются - будут сильные морозы.

В народном календаре 24 декабря - праздник Коляда, Святвечер. В старину говорили, что с этого момента зима движется к морозам, а солнце - к лету.

Что нельзя делать 24 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться, спорить, повышать голос;

заниматься тяжелой работой, шитьем, рукоделием;

отказывать в помощи;

нарушать правила поста.

24 декабря заканчивается Рождественский пост - тем, кто постится, в этот день полагается полный отказ от пищи, можно только пить воду. За стол разрешается садиться только, когда взойдет первая рождественская звезда.

По народным приметам, за стол в Святвечер нельзя садиться в черной одежде, а также нельзя отказывать колядующим - напротив, нужно, чтобы они обязательно зашли и поколядовали, тогда в доме будет достаток.

Что можно делать 24 декабря

В этот праздник хорошо пойти в храм на службу. Традиционно вечером собираются всей семьей за праздничным столом. Стол накрывают белой скатертью, на него кладут сено - символ яслей, в которых родился Иисус и, как уже говорили, ставят 12 блюд. Среди них кутья - хозяйка, и узвар - хозяин. Считается, что нужно обязательно попробовать их все, иначе можно остаться голодным на весь год. Также принято угощать одиноких и нуждающихся людей.

Молодежь после ужина традиционно идет колядовать: в старину, а также кое-где и сейчас наряжаются в маски и костюмы и поют песни-колядки, в которых славят Христа, хозяев дома и желают достатка, благополучия, любви. Также по народным поверьям колядники, обходя дома, прогоняли из них нечистую силу.

24 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Артем, Сергей, Евгения, Клавдия.

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