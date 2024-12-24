Народный праздник 24 декабря известен под названиями Рождественский Сочельник, Никонов день.

Наши предки 24 декабря готовились к Рождеству и накрывали стол из 12 постных блюд. Сегодняшний день имеет множество очень давних традиций. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чего нельзя и что обязательно нужно сделать.

Что отмечаем 24 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне наступает День работников архивных учреждений.

Верующие по новому стилю отмечают Рождественский Сочельник, а также чтят преподобномученицу Евгению и монаха Николая. По старому календарю чествуют Киево-Печерского монаха Никона Сухого. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 24 декабря отмечают христиане.

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Для украинцев Сочельник всегда был большим праздником, не менее важным, чем Рождество. К нему обязательно проводили генеральную уборку и выносили из дома все лишнее. Стены и окна люди украшали иконами и соломенными фигурками. На стол накрывали вышитую скатерть.

Хозяйки готовили праздничную еду - обязательно постную, поскольку ещё продолжается Рождественский пост. Меню на Сочельник составляет 12 блюд, в число которых входит узвар, хлеб, квашеные овощи, калачи, постные голубцы и вареники, запеченная рыба. Главным на столе считается кутья - ею начинают и заканчивают трапезу.

Что символизируют 12 блюд на Сочельник? По мнению священника, это число означает 12 месяцев, ведь ранее с Рождества отсчитывали начало года. За праздничным столом в Сочельник садились все вместе, а после ужина младшие члены семьи носили кутью крестным. Остатки трапезы скармливают домашней скотине, чтобы хорошо плодилась.

Дети учили украинские колядки, которые пели в вечер Сочельника и Рождество. С песнями ходили по соседним хатам, где желали хозяевам достатка и взамен просили угощения.

По давним обычаям в праздник сегодня украинцы ставили в доме дидуха из колосков. Его украшали, как в наше время елку. После зимних праздников дидуха сжигали в большом костре.

Кто родился 24 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня работающие, упорные, терпеливые. Они стойко переносят трудности и никогда не опускают руки. Обладают жизненной мудростью и дают хорошие советы.

Что нельзя делать 24 декабря

Строго запрещено сегодня ссориться с родными, спорить даже по мелочам и выяснять правоту, иначе отношения серьезно испортятся.

Если после ужина останется кутья, то не выбрасывайте остатки, а скормите кашу птицам или домашней скотине.

Неудачный день для рукоделия.

В праздник 24 декабря нужно быть скромным за столом - не переедайте, откажитесь от алкоголя и не ешьте продукты животного происхождения.

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