4 апреля - 94-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 271 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 4 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день Интернета, День геолога, Всемирный день крысы, Католическая Пасха, Международный день моркови, День витамина С, День веб-мастера, День путешествия снега к морю, Всемирный день бродячих животных, Международный день настройщиков фортепиано, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день «Белых орхидей».

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В Украине - День вебмастера и День геолога, в США - День буженины с ананасами, День лжи, День прогулки вокруг чего-то, День школьного библиотекаря, в Тайване - День детей, в Армении – Святая Пасха, в Анголе - День мира и согласия, в Туркменистане – «Капля воды - крупица золота», в Армении - Туманяновские дни, в Сенегале - День независимости.

Памятные даты 4 апреля, годовщины и события

В 1785 году английский изобретатель Эдмунд Картрайт получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

В 1850 году Лос-Анджелес получил статус города.

В 1896 году после сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе.

В 1919 году в Италии была открыта пассажирская авиалиния Рим - Неаполь на дирижаблях.

В 1947 году начала деятельность Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

В 1949 году в Вашингтоне США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали Североатлантический договор – так появилось НАТО.

В 1972 году руководство КПСС отказало в визе шведским представителям для вручения Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.

В 1973 году в Нью-Йорке, на Манхэттене, состоялось открытие Всемирного торгового центра.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеВеликий пост 2021: что можно и запрещено есть, питание по днямПравославная церковь 4 апреля чтит память святого мученика Василия Анкирского. Другие названия праздника- «День Василия», «Василий Парник», «Василий Капельник», «Василий Солнечник», «Тепляк». Все эти названия связаны с теплой солнечной погодой, которая наступает как раз 4 апреля.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ходить в старой обуви - ее нужно поменять на новую, или отдать в ремонт. Не забывайте, что продолжается Великий пост, - соблюдайте его правила.

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Автор: Нана Черная