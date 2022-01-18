Можно ли использовать яблочный уксус для лица и где он окажется незаменимым помощником - узнайте на УНИАН.

Яблочный уксус - это темно-желтая или коричневая абсолютно натуральная субстанция. Производят ее из яблок, которые в процессе брожения выделяют углекислый газ и кислоту. Вкус у продукта резкий, а запах - кислый. На ранних стадиях брожения можно получить знакомый всем нам напиток - сидр, а вот дальнейший процесс превращает легкий коктейль в уксус.

Ранее мы рассказывали, как применять соду в быту.

Яблочный уксус - применение в кулинарии

Такой продукт хорошо подходит для рыбных, овощных или мясных блюд. Его можно использовать в качестве маринада, добавлять в соусы или приправы. Кстати, горчица, кетчуп и майонез в своем составе как раз содержат яблочный уксус. Если рассматривать только мясные и рыбные изделия, то уксус из яблок продлевает их срок хранения, размягчает тушки и помогает сделать мясо более нежным.

Читайте такжеКак быстро почистить лук или размягчить масло: 10 кулинарных лайфхаковИспользуя яблочный уксус для салатов или блюд с бобовыми, вы гарантируете более легкое переваривание таких продуктов. Это происходит из-за удивительного свойства продукта - ускорение обмена веществ. Хозяйки добавляют яблочный уксус в тесто, чтобы убрать лишнюю сладость будущей выпечки, а также часто прибегают к помощи данного продукта, чтобы законсервивать овощи и фрукты на зиму.

Как можно использовать яблочный уксус в быту?

Известно, что уксус обладает двумя основными эффектами: очищающим и дезинфицирующим. Именно поэтому его использование в быту оправдано - отчистить можно что угодно. Чаще всего с помощью яблочного уксуса моют:

окна, подоконники, карнизы;

кафельную плитку;

кухонную технику;

пол;

сантехнику.

Яблочный уксус и сода - идеальный тандем для прочистки канализационных труб. Об этом мы упоминали, когда рассказывали, как прочистить раковину на кухне или в ванной.

Борьба с плесенью

Яблочный уксус отлично справляется с грибковыми поражениями, особенно если дело касается ванной. Если в помещении, где уровень влажности повышен, вы обнаружили грибок, распылите уксус на проблемные участки - разбавлять его не нужно, смыть можно через 30-60 минут.

Устранение неприятных запахов

Причиной далеко не цветочных ароматов в квартире может стать что угодно - домашние животные, курение, канализация или любой другой фактор. Для того, чтобы устранить неприятные запахи, наполните бутылку уксусом из яблок и распылите через пульверизатор. Кисловатый запах быстро выветрится, зато аромат будет, как от дорогого освежителя.

Чистка стиральной машинки

Читайте такжеЗачем добавлять лимонную кислоту в стиральную машину: хитрость для техникиНакипь, ржавчина или плесень - непрошенные гости, которые приходят даже к самым ответственным хозяюшкам. Для того, чтобы отмыть технику, не обязательно покупать химикаты премиум-класса.

Насыпьте порошок в отсек, предназначенный для этого, а в отдел для кондиционера налейте уксус. Поставьте машинку на режим быстрой стирки, главное - не заполняйте ее вещами.

Долой накипь и следы от чая

Если вы часто завариваете горячий листовой напиток в заварнике, то рано или поздно его стенки станут коричневыми. Отмыть средством для посуды все это великолепие получается не всегда - на помощь приходит яблочный уксус. Его нужно смешать с содой до образования густой кашицы и нанести на стенки сосуда. Через несколько минут смыть теплой водой.

Так же точно получится избавиться и от накипи - используйте на 1 л воды 0.5 стакана уксуса, вскипятите чайник с этими ингредиентами в течение 3-5 минут. Затем можно несколько раз промыть водой и всё - чайник как новый.

Против клопов

Те люди, которые хоть раз сталкивались с неприятным соседством, точно знают, как сложно выпроводить таких насекомых. Прежде, чем вызывать специалистов, попробуйте избавиться от вредителей самостоятельно.

Концентрированным средством нужно обработать все поверхности - пол, шкафы, плинтусы, кресла, кровать и постельное белье. Все те предметы, в которых живут клопы или теоретически могут быть. Учитывайте, что яблочный уксус не уничтожает насекомых, а отпугивает, поэтому вести борьбу с ними придется около 6 месяцев - это минус. Плюс - уксус безопаснее, чем химикаты, которыми пользуются службы по дезинфекции.

Яблочный уксус - применение в косметологии

Использование такого продукта в косметических целях одобрено специалистами с поправкой - необходимо быть осторожными, чтобы не получить ожог лица. Яблочный уксус обладает несколькими важными свойствами:

тонизирует;

очищает;

осветляет;

избавляет от высыпаний.

УНИАН предлагает 3 варианта применения уксуса для ухода за собой:

Первый способ: перед сном умыться, очистить кожу, взять ватный диск, смочить его в яблочном уксусе и протереть лицо. Делать так 7 дней, в последний день дополнительно нанести скраб и крем. Пилинг из яблочного уксуса можно повторять не ранее, чем через месяц.

Второй способ: 1 ложку яблочного уксуса растворить в стакане воды, можно добавить листья ромашки. Настаивать неделю, а затем каждое утро протирать лицо. Такой лосьон поможет быстро избавиться от угревой сыпи и сузить поры.

Третий способ: возьмите 1 ч.л растопленного меда, 1 ст.л овсяной муки, 2 ст.л яблочного уксуса. Смешайте до однородной массы, нанесите смесь на лицо и держите 15 минут. Маска эффективна против черных точек и угрей.

Косметологи предупреждают, что увлекаться такими средствами не стоит, чтобы не вызвать аллергию, но если ваша кожа реагирует спокойно и вы подходите к процессу с умом - используйте дары природы себе во благо.

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