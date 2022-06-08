Какое самое лучшее средство от сорняков и почему не стоит выбрасывать такие растения - узнайте в материале УНИАН.

Борьба с сорняками - процесс, знакомый каждому огороднику. Их соседство с другими культурами мешает вырастить хороший урожай, а процесс избавления от сорняков доставляет немало хлопот каждый сезон. УНИАН расскажет, как избавиться от сорняков без химии и что делать с ними дальше.

Ранее мы давали совет, чем обработать огород от вредителей.

Как избавиться от сорняков в домашних условиях

Опытные огородники рекомендуют несколько способов, как быстро и без особых усилий уменьшить количество сорной травы на участке:

выдергивайте сорняки руками, а не тяпкой или мотыгой;

используйте капельный полив вместо шланга и распылителя;

не удобряйте почву навозом - в нем много семян сорняков;

копайте грядки вилами;

накрывайте сорняки темной тканью - без света они погибают;

используйте мульчу в междурядье - слой минимум 5 см.

Абсолютно идеальный и беспроигрышный вариант - сеять на участке сидераты. Сорняки растут плохо там, где есть другие культуры. Именно поэтому высаживайте горчицу, рожь или рапс - они не только станут конкурентами сорнякам, но и очистят почву от болезней.

Чем можно уничтожить траву - методы

Существует несколько проверенных способов избавиться от сорняков на участке. Помните, что ни один из них не избавит вас от нежелательной растительности насовсем, но поможет прожить без нее хотя бы один сезон.

Перекопка

Наиболее трудоемкий, но и наиболее эффективный метод борьбы с сорняками. Таким образом можно избавиться от растений, которые не исчезают после любых других манипуляций - пырей, одуванчик, сныть, кислица и другие. Перекапывать нужно участок, где нет других насаждений, лучше всего использовать вилы, а не лопату.

Выжигание

Если у вас на участке растут укроп, петрушка или морковь, то выжигание - идеальный вариант избавления от сорняков. Как правило, этот способ используют до появления первых всходов, инструмент - паяльная лампа. Ею вы проводите вдоль по поверхности земли, выжигая лишнюю траву.

Прополка

Эту процедуру дачники проводят несколько раз за сезон, делать это нужно постоянно - если оставить сорняки, то они повредят ваши растения. На вооружение можно брать тяпки, лопаты, мотыги и другие инструменты. Полностью сорняк таким способом не удаляется, но вы повредите верхнюю часть. За это время соседние культуры успевают окрепнуть и вырасти.

Истощение

Особенность такого метода избавления от сорняков заключается в том, что вы должны постоянно подрезать листья, стебли и корни растений. Таким образом, сорняк тратит больше сил на восстановление, а затем и вовсе погибает. Способ особенно эффективен при борьбе с бодяком, вьюком и горчаком.

Можно ли закапывать сорняки в землю - варианты применения

Все те сорняки, которые вы удалили со своих грядок, пригодятся в хозяйстве. Например, можно приготовить из них травяной настой и подкармливать растения:

из чистотела - для опрыскивания кустарников;

из крапивы - для стимуляции роста;

из одуванчиков - от вредителей и бактерий;

из полыни - от насекомого под названием "долгоносик".

Также у вас всегда есть вариант просто сбросить сорняки в компостную кучу и ждать, пока бактерии сами сделают свое дело.

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