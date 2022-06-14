Как сода действует на муравьев и почему опытные садоводы заменяют ею магазинные средства - узнайте в материале УНИАН.

Обычную пищевую соду можно использовать для отбеливания зубов, мытья посуды, чистки кухонной утвари и других домашних дел. Многие садоводы и огородники из года в год обращаются к такому доступному народному средству при работе с растениями. УНИАН расскажет, как правильно пользоваться пищевой содой в саду, экономя время, силы и деньги.

Ранее мы говорили о том, как отмыть грязь содой или размягчить мясо.

Как сода действует на муравьев и других насекомых

Опытные хозяйки борются с вредителями на огороде именно с помощью соды, причем, она также эффективна и против слизней, гусениц, долгоносика и других насекомых.

От муравьев

Приготовьте раствор из соды - растворите 2 ст.л соды в 2 литрах воды. Разворошите муравейник, вылейте сверху раствор, а затем накройте участок плотным материалом.

Второй вариант - сухая сода в чистом виде или смешанная с сахаром. Вам нужно просто присыпать муравейник содой. Если используете в чистом виде - муравьи просто уйдут, а если смешаете с сахаром, то насекомые отведают лакомство и умрут от него.

От гусениц и долгоносиков

Возьмите ведро воды объемом в 10 л и добавьте в него:

2 ст.л соды;

2 ст.л натертого хозяйственного мыла;

10 л древесной золы (по желанию).

Тщательно перемешайте все ингредиенты и опрыскивайте пострадавшие растения утром и вечером на протяжении 7-10 дней.

От тли

Растворите в десятилитровом ведре с водой 200 гр натертого хозяйственного мыла и 5 ст.л кальцинированной соды. Этим раствором опрыскивайте пораженные участки растений утром и вечером на протяжении 10 дней.

От слизней поможет сухая сода или раствор, идентичный тому, что вы делаете для избавления от тли, но поливать жидкостью нужно не растения, а вредителей.

Какие растения можно опрыскивать содой

Растения на огороде часто подвергаются не только нападению вредителей, но и различным болезням. УНИАН подсказывает, как с помощью народного средства решить наиболее распространенные проблемы.

От мучнистой росы

Для того, чтобы избавить растения от такого грибкового поражения, в ведре с 10 литрами воды смешайте:

10 ст.л пищевой соды;

1 ст.л растительного масла.

В качестве альтернативы можно использовать кальцинированную соду, тогда ее количество уменьшайте вдвое. Опрыскивайте растения полученным раствором два раза в день при сухой погоде.

От фитофторы

Особенно эффективна пищевая сода для помидор - она избавляет овощи от тяжелого грибкового заболевания под названием "фитофтороз". Опытные дачники советуют растворить стакан пищевой соды в 10 литрах воды, по желанию можно добавить 1 ст.л растительного масла. Далее - опрыскивать раствором высаженные культуры, причем, народный метод эффективен не только для помидоров, но и для других растений, пораженных грибком.

От сорняков

Борьба с сорняками - регулярная проблема для садоводов, поэтому многие из них вместо трудоемких способов используют народный метод. Кальцинированная сода подходит для борьбы с нежелательной растительностью лучше всего. Вам нужно развести 5 ст.л кальцинированной соды в 10 литрах воды и обильно полить раствором сорняки - их количество на участке заметно уменьшится.

Сода для подкормки растений

Если вы хотите, чтобы овощи выросли качественными, а урожай был богатым, растворите растворите 2 ст.л соды в 10 литрах воды и вылейте на каждый высаженный куст по литру раствора.

ВАЖНО: перед тем, как использовать соду в качестве подкормки, полейте свои растения обычной чистой водой.

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