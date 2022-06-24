Чем лучше брызгать картошку от колорадского жука и какие средства наиболее эффективны - узнайте в материале УНИАН.

Многие дачники уверены, что бороться с колорадским жуком можно только с помощью "химии" - народные средства здесь бессильны. На самом деле, это не так - насекомое-вредитель приспосабливается к любым условиям и даже привыкает ко многим веществам.

УНИАН расскажет, как избавиться от колорадского жука в домашних условиях по рецепту наших мам и бабушек.

Ранее мы говорили о том, чем обработать огород от вредителей.

Что поможет от колорадского жука - проверенные средства

Опытные садоводы говорят, что если колорадский жук появился в огороде, то бороться с ним можно бесконечно. Этот неприятный вредитель атакует картофельные грядки и портит урожай. Хуже того - у колорадского жука появляется иммунитет ко всем химическим средствам, которые можно использовать, поэтому лучше прибегать к народным методам борьбы.

Ручной сбор жука

Древний, как мир, и надежный способ для тех, кто не брезгует и не боится - собрать руками насекомых. Этот метод подходит, если у вас есть достаточно времени, а участок небольшой. Для тех, кому ручной сбор видится наиболее надежным способом, УНИАН подготовил несколько правил:

собирайте жуков в ведро с солевым раствором;

старайтесь не давить жуков в междурядье картошки;

осматривайте весь куст - и снизу, и сверху;

если найдете кладки на листьях - убирайте их тоже.

Учитывайте, что после ручного сборка жуки появятся снова, так как они могли успеть отложить личинки, которых вы не заметите при сборе.

Картофельные ловушки от колорадских жуков

Такая "приманка" поможет вам сэкономить время при сборе насекомых с грядки. Возьмите литровую банку и сложите в нее нарезанные клубни картофеля. Закопайте в междурядье так, чтобы верх банки остался над грядкой. Края банки смажьте картофельным соком. Жуки приползут на аромат, упадут в банку, а выбраться из нее не смогут.

Горчица от колорадского жука

Горчица - доступный и простой репеллент, который можно использовать для борьбы с разными насекомыми. Чаще всего, из нее готовят растворы:

100 гр сухой горчицы на 10 л воды + 100 мл 9% уксуса;

100 гр сухой горчицы на 1 л воды + хозяйственное мыло.

В качестве альтернативы можно просто посадить горчицу рядом с картофельными грядками, а после цветения скосить и разложить рядом.

Лук и чеснок

Наиболее эффективным считается настой из луковой шелухи и чеснока. Готовится он просто: 200 гр луковой шелухи и растертых головок чеснока, залить 10 л воды и 2 часа кипятить на медленном огне. По готовности отвар процедить и долить воды так, чтобы получилось 10 литров. В конце добавить 10 гр натертого хозяйственного мыла.

ВАЖНО: данный раствор поможет только на ранних стадиях созревания картофеля, когда насекомых мало.

Можжевельник, полынь и чистотел

Опытные дачники знают, что колорадский жук боится запаха можжевельника, поэтому высаживают ростки этой травы прямо в лунки с картофелем. Если урожай у вас уже поспевает, то приготовьте раствор: пучок побегов можжевельника залить 10 л воды, настаивайте 3-4 часа, процедите и опрыскайте кусты.

Можжевельник также поможет против насекомых на помидорах и баклажанах.

Чистотел - еще более эффективное средство, так как он убивает не только взрослых жуков и личинок, но и отпугивает тех, кто только собирается посетить ваши растения. Чистотел можно использовать двумя способами:

выкладывать растение между рядами с картофелем;

готовить отвар: побеги сложить в ведро, залить 10 л воды, кипятить 15-20 минут, охладить, процедить, развести 500 мл настоя в ведре воды и опрыскать огород.

Чистотел избавит ваш урожай от колорадского жука на 2 недели.

Настойка из полыни часто используется дачниками в процессе борьбы с вредителями. Наиболее действенным средством считается раствор:

400 г полыни;

10 стручков острого красного перца;

100 г листьев чеснока;

100 г чистотела.

Залить вышеуказанные ингредиенты 10 л кипятка, настоять 10-12 часов и использовать для опрыскивания растений.

Опилки против колорадского жука

Еще одно народное средство - обычные древесные опилки, которые остаются после строительных работ или свободно продаются в магазинах. Используйте их как мульчу, 2-3 раза в месяц раскладывая между грядками с картофелем. Если прошел дождь, то не дожидайтесь нужной даты, а мульчируйте почву сразу - так у вас получится усилить запах древесины, который отпугивает насекомых. Древесные опилки - это не только хорошее средство против колорадского жука или сорняков, но и бюджетное удобрение для грядок.

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