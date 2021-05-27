Других пассажиров на видео не видно / Фото УНИАН
В Киеве подростки устроили вечеринку прямо в вагоне метрополитена.
Видео гуляний опубликовал Киев Оперативный.
Молодые люди установили в вагоне колонки, включили музыку и начали танцевать.
Следует отметить, что они были в масках и держались за поручни. Одна из участниц сообщила в сторис, что ей стало плохо из-за духоты.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
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