Участники вечеринки были в защитных масках.

В Киеве подростки устроили вечеринку прямо в вагоне метрополитена.

Видео гуляний опубликовал Киев Оперативный.

Молодые люди установили в вагоне колонки, включили музыку и начали танцевать.

Следует отметить, что они были в масках и держались за поручни. Одна из участниц сообщила в сторис, что ей стало плохо из-за духоты.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Автор: Людмила Жерновская