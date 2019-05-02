Кличко в Вашингтоне выступит на торжественном вечере памяти Джона Маккейна

Кроме Кличко на вечере выступят известные американские политики.

В начале мая по приглашению Международного республиканского института (IRI) мэр Киева Виталий Кличко посетит Вашингтон, США.

Он примет участие и выступит на торжественном мероприятии, посвященном чествованию памяти сенатора Джона Маккейна. Кроме Кличко на вечере выступят известные американские политики. Об этом сообщается на сайте klichko.org.

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Во время церемонии сенатора, который возглавлял IRI в течение 25 лет, посмертно наградят знаком отличия Национального фонда развития демократии (США).

Также на мероприятии вручат специальную премию Международного республиканского института, которой в этом году IRI отметил народ Венесуэлы за стремление к свободе и демократии.

Во время визита в США мэр Киева встретится также со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, руководством USAID, руководителями Международного республиканского института и другими влиятельными американскими политиками.