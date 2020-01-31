Расходы на лечение коронавируса в Китае временно будет покрывать медстраховка – СМИ

Отделы медицинского страхования будут оплачивать расходы на лечение заболевания заблаговременно, чтобы уменьшить финансовое давление на больницы.

Медицинское страхование временно будет покрывать лечение больных на коронавирус в Китае.

Об этом пишет forinsurer со ссылкой на сообщение Министерства финансов Национальной администрации здравоохранения.

Читайте такжеВ Украине с 1 апреля запустят электронный больничный

Финансовую поддержку будут предлагать пациентам после выплат по программам медицинского страхования и помощи, в то же время граждане, которые лечатся за пределами своего места проживания, не будут ограничены действующими правилами возмещения расходов.

Отделы медицинского страхования будут оплачивать расходы на лечение заболевания заблаговременно, чтобы уменьшить финансовое давление на больницы.

По состоянию на 31 января количество погибших от опасного коронавирус 2019-nCoV в Китае возросло до 213 человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.