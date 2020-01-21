Государство будет гарантировать деньги, накопленные по договорам страхования жизни

Кроме этого, планируется внедрить систему гарантирования вкладов участников кредитных союзов.

Стратегией развития финансового сектора на следующие пять лет предусмотрено введение системы гарантирования вкладов украинцев в страховых компаниях по договорам страхования жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Кроме этого, планируется ввести систему гарантирования вкладов участников кредитных союзов.

«До конца 2022 года регуляторы планируют создать систему гарантирования вкладов членов кредитных союзов и гарантирования выплат по договорам накопительного страхования жизни», — сообщают в Нацбанке.

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Там также планируют до конца 2020 года обязать банки предоставлять полную и достоверную информацию о своих продуктах, а к концу 2021 года распространить это правило на остальные финансовые компании.

«До конца 2020 года регуляторы планируют утвердить порядок использования QR-кода для перевода средств. К концу 2024 года планируется внедрить новые модели дистанционной идентификации и верификации клиента», — сообщают в Нацбанке цели стратегии развития финансового сектора.

Отметим, что сейчас государство гарантирует только депозиты в банках на сумму, которая не должна превышать 200 тыс. грн ($8,25 тыс.). Это означает, что даже в случае банкротства банка вкладчик получит свой депозит в размере до 200 тыс. грн включительно.