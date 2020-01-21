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Государство будет гарантировать деньги, накопленные по договорам страхования жизни

11:02, 21 января 2020
Страхование
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Спецпроект
Договоры страхования жизни будут гарантироваться государством / фото УНИАН

Стратегией развития финансового сектора на следующие пять лет предусмотрено введение системы гарантирования вкладов украинцев в страховых компаниях по договорам страхования жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Кроме этого, планируется ввести систему гарантирования вкладов участников кредитных союзов.

«До конца 2022 года регуляторы планируют создать систему гарантирования вкладов членов кредитных союзов и гарантирования выплат по договорам накопительного страхования жизни», — сообщают в Нацбанке.

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Там также планируют до конца 2020 года обязать банки предоставлять полную и достоверную информацию о своих продуктах, а к концу 2021 года распространить это правило на остальные финансовые компании.

«До конца 2020 года регуляторы планируют утвердить порядок использования QR-кода для перевода средств. К концу 2024 года планируется внедрить новые модели дистанционной идентификации и верификации клиента», — сообщают в Нацбанке цели стратегии развития финансового сектора.

Отметим, что сейчас государство гарантирует только депозиты в банках на сумму, которая не должна превышать 200 тыс. грн ($8,25 тыс.). Это означает, что даже в случае банкротства банка вкладчик получит свой депозит в размере до 200 тыс. грн включительно.

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