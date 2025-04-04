Военному предоставили возможность находиться дома и покидать домовладение для лечения.

Суд изменил меру пресечения бывшему командиру из 23-й отдельной механизированной бригады полковнику Илье Лапину, который является подследственным по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины. Как сообщает Суспільне, решение принято сегодня.

"Вместо содержания под стражей он будет находиться под круглосуточным домашним арестом с возможностью покидать домовладение для лечения", - отмечает издание.

Ранее, 26 марта, Печерский райсуд Киева отказал в изменении меры пресечения Лапину.

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Судья обязала обеспечить право подозреваемого на медицинскую помощь и лечение в медучреждении в сопровождении конвоя. Полковник Лапин в ответ на такое решение суда объявил бессрочную голодовку.

Дело о ненадлежащей обороне Харьковщины

Как сообщал УНИАН, 20 января Государственное бюро расследований сообщило о задержании бывших командиров - двух генералов и полковника, которым объявили подозрение в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). В ГБР информировали, что бездействие задержанных привело к захвату части Харьковщины в 2024 году.

Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

21 января Печерский райсуд Киева арестовал бывшего командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й ОМБр полковника Илью Лапина на два месяца.

По словам адвоката Евгения Скуратовского, у Лапина констатирована гипертоническая болезнь третьей степени, то есть самая высокая степень сердечно-сосудистого риска. У подзащитного ишемическая болезнь сердца. Из-за постоянного критического повышения артериального давления может случиться инсульт или инфаркт, а в условиях содержания под стражей оказать соответствующую квалифицированную медпомощь нет возможности.

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