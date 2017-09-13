В киевской больнице № 17 установлено новейшее медоборудование: обследование МРТ будут бесплатными

Киев потратил 40 млн грн на ремонт и новое оборудование городской клинической больницы № 17.

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Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

«Около 40 млн гривен израсходовано городом на то, чтобы больные киевляне, которые попадают в больницу, бесплатно могли пройти обследование головного мозга, сосудов головы и шеи, органов брюшной полости и малого таза, позвоночника и суставов на современном оборудовании. Сейчас в учреждении проведены все необходимые работы по ремонту помещений для кабинетов МРТ, аппаратура смонтирована, полностью укомплектована, проведено обучение персонала отделения лучевой диагностики», - сказал Поворозник.

В соответствии с сообщением, в больнице недавно начал работать магнитно-резонансный томограф, приобретенный на средства городского бюджета.

Как напомнил Поворозник, в апреле в Киевский городской клинической больнице №6 был введен в эксплуатацию компьютерный томограф, а в ближайшие месяцы начнет работать магнитно-резонансный томограф в седьмой детской больнице, три ангиографа и МРТ - в Александровской клинической больнице города Киева, а также МРТ и КТ - в больнице скорой медицинской помощи.

Заместитель председателя КГГА отметил, что оборудование приобретено по заказу специалистов соответствующих больниц.

«Мы гордимся столичными врачами, которые ежедневно спасают жизни. Поэтому и они, и мы с вами - их пациенты - должны рассчитывать на то, что в трудное время болезни каждого из нас ждать европейские условия и современные технологии диагностики и спасения», - отметил Поворозник.