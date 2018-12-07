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В Одесской области зафиксировали вспышку кори среди первоклассников

09:22, 07 декабря 2018
Новости регионов
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Один ученик нулевого класса и 8 первоклассников заболели в селе Иваново Лиманского района

Как сообщили УНИАН в Лиманской районной госадминистрации, в связи с зафиксированной вспышкой кори накануне состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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По информации главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Элины Концевой, один ученик нулевого класса и 8 первоклассников заболели в селе Иваново Лиманского района. «Все дети находятся под наблюдением медицинских работников», - сообщили в РГА.

Решением комиссии утверждены мероприятия по недопущению дальнейшего распространения заболевания, среди которых - иммунизация групп риска, в первую очередь, медицинских работников, усиление контроля по недопущению посещения образовательных учреждений не вакцинированных детей и т. д.

Как сообщал УНИАН, количество больных корью в Украине за последнюю неделю выросла на 11,5%.

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Теги: #Украина#Одесская область#корь