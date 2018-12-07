В Одесской области зафиксировали вспышку кори среди первоклассников

Все дети находятся под наблюдением медицинских работников.

В Одесской области зарегистрирована вспышка кори, заболели сразу 9 учеников младших классов.

Как сообщили УНИАН в Лиманской районной госадминистрации, в связи с зафиксированной вспышкой кори накануне состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеНа Львовщине зафиксирована вспышка кори

По информации главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Элины Концевой, один ученик нулевого класса и 8 первоклассников заболели в селе Иваново Лиманского района. «Все дети находятся под наблюдением медицинских работников», - сообщили в РГА.

Решением комиссии утверждены мероприятия по недопущению дальнейшего распространения заболевания, среди которых - иммунизация групп риска, в первую очередь, медицинских работников, усиление контроля по недопущению посещения образовательных учреждений не вакцинированных детей и т. д.

Как сообщал УНИАН, количество больных корью в Украине за последнюю неделю выросла на 11,5%.