В Днепре волонтеры объявили "войну" за проезд к больнице (видео)
18:29, 23 ноября 2018Новости регионов
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Волонтеры вышли завоевывать проезд для спасательных бригад с кистью в руках.
В Днепре волонтеры вышли на акцию, чтобы завоевать "скорым" проезд к больнице.
В городе продолжается борьба за парковочные места возле областной детской больницы, говорится в сюжете ТСН.
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Отмечается, что частный транспорт не дает "скорым" оперативно доставлять тяжелых пациентов в приемное отделение.
С просьбой утихомирить нарушителей врачи обратились в полицию. В то же время, волонтеры вышли "воевать" за проезд для спасательных бригад с кистью в руках.
Ранее раненого на Донбассе военного санавиацией доставили в днепровскую областную больницу.
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