В Днепре волонтеры объявили "войну" за проезд к больнице (видео)

Волонтеры вышли завоевывать проезд для спасательных бригад с кистью в руках.

В Днепре волонтеры вышли на акцию, чтобы завоевать "скорым" проезд к больнице.

В городе продолжается борьба за парковочные места возле областной детской больницы, говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что частный транспорт не дает "скорым" оперативно доставлять тяжелых пациентов в приемное отделение.

С просьбой утихомирить нарушителей врачи обратились в полицию. В то же время, волонтеры вышли "воевать" за проезд для спасательных бригад с кистью в руках.

Ранее раненого на Донбассе военного санавиацией доставили в днепровскую областную больницу.