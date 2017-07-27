Европа-мама: журналисты рассказали, как ЕС превратился в главного торгового партнера Украины

С 2014 года, то есть с момента запуска зоны свободной торговли с ЕС, совокупный объем экспорта украинских ягод в страны Евросоюза вырос в пять раз. Продажи в том же направлении украинского меда за это время увеличились в 2,3 раза, улиток — в 10 раз, обработанных томатов — в 19. А поставки мяса птицы на еврорынок и вовсе подскочили в 65,7 раза, говорится в материале "Нового времени".

Не так быстро, но все же растет экспорт кондитерских и хлебобулочных изделий, какао-пасты, шоколада, макарон. Но Европейский союз стал главным рынком сбыта не только для мелких фермеров.

Закрытие российского рынка для украинских товаров привело к тому, что уже и крупный отечественный бизнес переориентировал продажи на Запад. И сейчас в денежном отношении он намного больше зависит от ЕС, чем от РФ. Показательный пример — металлургия.

Читайте такжеЕС интересуется украинской говядиной – в следующем году пришлет миссию для проверки качества

За прошлый год украинский экспорт в Евросоюз в целом вырос на 3,7%. А в 2017-м прибавка станет еще заметней: только за первый квартал экспорт в ЕС увеличился на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По итогам четырех первых месяцев года на Евросоюз приходится 38% всего отечественного экспорта, рассказали журналисты.

В пятерку самых популярных товаров, которые украинские производители продавали в Европу в 2016 году, вошли:

- продукция АПК и пищепрома ($4,1 млрд);

- сталь и металлопрокат ($3 млрд);

- продукция машиностроения ($2,1 млрд);

- руда и минеральное сырье ($1,4 млрд);

- древесина и изделия из нее ($0,9 млрд).

Драматическое падение произошло с началом войны на Донбассе, рассказывает Наталья Микольская, замминистра экономразвития, когда Украина потеряла пятую часть своей промышленности. Ударило по экспорту и снижение мировых цен на железорудное сырье и зерновые — основные продукты, которыми торгует Украина на внешних рынках.

Но уже в первом квартале 2017-го объем продаж в ЕС вернулся на уровень первых трех месяцев докризисного 2013 года. Если тенденция продолжится, то к концу года страна полностью восстановит объем своих довоенных поставок в Европу. И осуществит это без Крыма и самого развитого в промышленном плане региона — Донбасса, говорится в статье.

Одна из причин успеха — автономные торговые преференции, которые Евросоюз предоставил Украине.

Соглашение об ассоциации стало толчком для наращивания экспортных поставок сельскохозяйственной продукции не только в ЕС, но и в Индию, Турцию, Иран, Египет, Тунис и Марокко. Получается, что выход на рынки Европы помог еще больше диверсифицировать торговые потоки и расширить географию экспорта, отмечает Микольская.

Полный текст материала читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 28 июля 2017 года.