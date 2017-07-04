ЕС интересуется украинской говядиной – в следующем году пришлет миссию для проверки качества

Европейский Союз заинтересован в импорте украинской говядины и намерен в следующем году проверить отечественную систему государственного контроля в части безопасности производства этой продукции, сообщил журналистам глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа.

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«Предварительно есть договоренность, что в 2018 году ЕС пришлет в Украину миссию (по оценке отечественной системы государственного контроля пищевых продуктов – УНИАН) в части производства говядины… Заинтересованность есть», - сказал он.

По словам Лапы, 3-4 украинских производителя говядины смогут поставлять свою продукцию на рынок Европейского Союза.

Глава ведомства напомнил, что в конце мая Украина и Китай согласовали протокол ветеринарных требований на экспорт отечественной замороженной говядины в КНР, вследствие чего украинские сельхозпроизводители получили разрешение на поставки этой продукции на рынок Китая.

Как добавила пресс-служба ведомства, Госпродпотребслужба ведет переговоры с 22 странами относительно возможности поставок отечественной продукции животного происхождения на их рынки. Так, украинская сторона обсуждает с ЕС возможность экспорта красного мяса, а также расширения списка экспортеров продуктов питания и кормов из Украины. Китай заинтересован в импорте отечественного мяса птицы, молочных и яичных продуктов, рыбы. Кроме того, Украина ведет переговоры о возможной поставке отечественного мяса птицы в Канаду, США, Японию, Сингапур, Гонконг, Южно-Африканскую Республику, Мексику, Ирак, Малайзию, Южную Корею, Анголу, Албанию и Гану.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 млрд долл.), Евросоюза (27,5%, 4,2 млрд долл.), Африки (15,7%, 2,4 млрд долл.), СНГ (7,7%, 1,2 млрд долл.), а также США (0,9%, 45 млн долл.).