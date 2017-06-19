Вкусно и полезно: украинские крупы и каши, которые продаются в около 40 странах мира (видео)

Программа «Делай бизнес» посетила украинское производство в Первомайске на Харьковщине, которое изготавливает крупы и каши, которые продаются в 38-ми странах мира. К ним относятся страны Африки, Малайзия, Польша, Чехия, ОАЭ, США.

"Начиналось все 20 лет назад с небольшого предприятия, сейчас же на нем обрабатывают несколько тысяч тонн зерна в месяц", - рассказывает директор ООО "Терра" Игорь Ясинский.

Половина продукта отправляется на экспорт, остальное - остается на отечественном рынке. Сейчас это производство полного цикла: от зернышка до готовой каши.

Читайте такжеУкраинские улитки: успешный бизнес на вкусном деликатесе (видео)

Зерно тщательно отбирают, сортируют и перерабатывают согласно стандартам, разделяя его на две фракции для производства.

В результате получают 12 тысяч пачек каши за 10 часов работы.

Предприятие выпускает кукурузну, овсяную, пшеничную, ячменно-ячневую, ячменно-перловую каши, гречневую и рисовую крупу. На нем работает около 400 человек.

Также предприятие проводит активную деятельность в сфере социальной ответственности, регулярно проводя разнообразные спортивные соревнования по боксу и волейболу.