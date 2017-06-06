Послы ЕС согласовали дополнительные торговые преференции для Украины

Послы стран - членов Европейского Союза достигли договоренности о позиции Совета ЕС на будущих межинституционных переговорах по торговым преференциям для Украины.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщили в Совете ЕС.

«6 июня 2017 года послы стран ЕС достигли соглашения по позиции Совета относительно временных автономных торговых мер в пользу Украины. Они попросили председательствующую в ЕС Мальту принять участие в переговорах с Европейским парламентом с целью быстрого принятия мер», - говорится в сообщении.

В Совете ЕС напомнили, что соответствующие предложения направлены на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС. Предложения являются дополнительными к тем, что уже были введены в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, Европарламент 1 июня принял позицию на межинституциональные переговоры о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций, исключив из предложения Еврокомиссии томаты, мочевину и пшеницу.

Ожидается, что межинституциональные переговоры состоятся 12 июня в Страсбурге.

В конце сентября прошлого года Еврокомиссия предложила повысить квоты на экспорт ряда украинских товаров. В частности, на кукурузу - на 650 тыс. тонн, пшеницу - на 100 тыс. тонн, ячмень - на 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тыс. тонн, овес - на 4 тыс. тонн, мед - на 3 тыс. тонн, виноградный сок - на 500 тонн, обработанные томаты - на 5 тыс. тонн.

По данным министерства аграрной политики и продовольствия, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около 196,95 млн долл.

В Минэкономразвития заявили, что ожидают окончательного решения ЕС о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций до саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 13 июля.