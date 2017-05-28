Журналисты нашли органическую ферму под Киевом, где хозяйство ведут по европейским стандартам (видео)
16:11, 28 мая 2017Евробизнес
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Все продукты на ферме под Киевом натуральные, без синтетических веществ.
Органическая ферма: воплощение европейского опыта в Украине
Зеленые просторы, ухоженные животные и чистые ягодные ряды – все это про ферму под Киевом, где уже два года ведут хозяйство по европейским стандартам.
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Так, сорта клубники заказывали в Голландии по 2 евро за саженец и ждали почти год.
"Сколько вложили денег, не разглашают, но говорят, что прибыль еще ждут. Здесь 9 га земли с курятником, загоном для скота, клубничными теплицами и открытыми ягодными плантациями", - говорится в сюжете.
За мясом животных, среди которых тут овцы и свиньи, уже стоит очередь, ведь спрос на органическую продукцию значительно превышает предложение.
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