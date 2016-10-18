Кабмин готов брать "под ключ" сопровождение больших инвестпроектов - Гройсман

Кабинет министров Украины готов брать "под ключ" сопровождение больших инвестиционных проектов, поскольку формирование благоприятного инвестиционного климата является ключевым условием роста экономики страны.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями французского бизнеса, работающего в Украине.

Встреча прошла накануне украинско-французского делового форума, который состоится в Париже 27-28 октября.

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"В период трансформаций у бизнеса возникают определенные нетипичные проблемы. Но задача правительства - эти проблемы снимать с повестки дня и делать все для того, чтобы инвестиции и бизнес были успешными, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Решить амбициозную задачу восстановления экономического роста невозможно без качественного инвестиционного делового климата. И потому для меня важно понимать, каково реальное положение дел, какие проблемы, успехи, в чем нужна поддержка государства и где государство должно стать надежным партнером для инвестиций. Мы готовы взять на себя обязательство поддержки и сопровождения инвестиционных проектов "под ключ". Это будет наша задача".

Гройсман напомнил, что уже завтра, 19 октября, Кабмин примет решение о создании Офиса сопровождения инвестиций, который станет "точкой входа" инвестиций, займется сопровождением больших, а затем и средних инвестиционных проектов, а также будет вести мониторинг деловой среды.

Как сообщал УНИАН, впервые Гройсман высказал идею создания Офиса привлечения, сопровождения и продвижения инвестиций в мае текущего года. Позднее он не раз подчеркивал, что Офис должен стать "точкой входа" инвесторов в Украину, но при этом быть дополнительным инструментом к другому инвестиционному органу – Национальному инвестиционному совету, созданному по предложению президента Украины Петра Порошенко в конце августа текущего года.

Глава инвестсовета Борис Ложкин отмечал, что Украина в случае реализации реформ может уже в 2017 году привлечь порядка 3-5 миллиардов долларов инвестиций.

По данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 миллиарда долларов, что на 2,282 миллиарда долларов, или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 миллиарда долларов.