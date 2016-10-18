Кабмин готов брать "под ключ" сопровождение больших инвестпроектов - Гройсман
Премьер отметил, что невозможно решить амбициозную задачу восстановления экономического роста без качественного инвестиционного делового климата.
Кабинет министров Украины готов брать "под ключ" сопровождение больших инвестиционных проектов, поскольку формирование благоприятного инвестиционного климата является ключевым условием роста экономики страны.
Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями французского бизнеса, работающего в Украине.
Встреча прошла накануне украинско-французского делового форума, который состоится в Париже 27-28 октября.
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"В период трансформаций у бизнеса возникают определенные нетипичные проблемы. Но задача правительства - эти проблемы снимать с повестки дня и делать все для того, чтобы инвестиции и бизнес были успешными, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Решить амбициозную задачу восстановления экономического роста невозможно без качественного инвестиционного делового климата. И потому для меня важно понимать, каково реальное положение дел, какие проблемы, успехи, в чем нужна поддержка государства и где государство должно стать надежным партнером для инвестиций. Мы готовы взять на себя обязательство поддержки и сопровождения инвестиционных проектов "под ключ". Это будет наша задача".
Гройсман напомнил, что уже завтра, 19 октября, Кабмин примет решение о создании Офиса сопровождения инвестиций, который станет "точкой входа" инвестиций, займется сопровождением больших, а затем и средних инвестиционных проектов, а также будет вести мониторинг деловой среды.
Как сообщал УНИАН, впервые Гройсман высказал идею создания Офиса привлечения, сопровождения и продвижения инвестиций в мае текущего года. Позднее он не раз подчеркивал, что Офис должен стать "точкой входа" инвесторов в Украину, но при этом быть дополнительным инструментом к другому инвестиционному органу – Национальному инвестиционному совету, созданному по предложению президента Украины Петра Порошенко в конце августа текущего года.
Глава инвестсовета Борис Ложкин отмечал, что Украина в случае реализации реформ может уже в 2017 году привлечь порядка 3-5 миллиардов долларов инвестиций.
По данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 миллиарда долларов, что на 2,282 миллиарда долларов, или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 миллиарда долларов.