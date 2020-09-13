Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Одессе нужен символ честности, культурного лидерства, порядочности, мэр, которого знают не только в городе, но и за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему пропрезидентская партия «Слуга народа» выдвинула комика Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ в рамках поездки в Одесскую область.

«Что касается Филимонова, почему именно он? Мы находимся в прекрасном городе-герое Одесса. Город, я считаю, действительно герой. Я говорю не только о Второй мировой войне, не только о войне на Донбассе, я говорю о тех героях, которые представляли ее (Одессу – УНИАН) всю жизнь – великие писатели, художники, ученые и спортсмены, которые превратили этот город в жемчужину», - сказал он.

Зеленский считает, что Одессе нужен символ честности, культурного лидерства, порядочности, мэр, которого знают не только в Одессе, но и за рубежом.

«Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают, как честного, известного, я считаю, легендарного человека. Любят пописывать, что он (Филимонов – УНИАН) какой-то КВНщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно, и не слово КВНщик, потому что тот, кто «служил» в КВН, знает, что это очень сложно. Он представлял Одессу на уровне всех стран СНГ, и были чемпионами (команда КВН из Одессы – УНИАН) и тогда не говорили какой-то там, а говорили – наш символ, это гордость и лицо Одессы», - добавил президент.

По словам Зеленского, в команде Филимонова есть бизнесмены, спортсмены и культурные деятели.

«Я считаю, что эти люди не дадут в обиду ваш прекрасный город. Потому что у Одессы много за эти годы забрали или власть имущие, или еще какие-то товарищи, как собственники танкера «Делфи». Мне кажется, что вернуть это могут люди, прежде всего, порядочные. Я так считаю, это мое мнение, я хочу, чтоб нам не было стыдно за кандидата, который идет от нас (от партии «Слуга народа» - УНИАН). Я не хочу заниматься никакой агитацией, никого уговаривать, я считаю, что это несправедливо. Мы с любым человеком будем находить контакт. Мне небезразлично, что происходит в Одессе», - подчеркнул глава государства.

Олег Филимонов идет в мэры Одессы: что известно

31 августа партия "Слуга народа" представила своих кандидатов на должности глав городов областного значения. В Одессе за кресло мэра будет бороться Олег Филимонов.

По словам Филимонова, это предложение ему сделал президент Владимир Зеленский.

2 сентября президент поздравил одесситов с Днем города, записав совместное видео с Филимоновым.

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Автор: Константин Гончаров