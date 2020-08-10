Нардеп Плачкова: запрещая выборы на Донбассе, власть трактует Конституцию в свою пользу

Запрет ЦИК проводить выборы на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей свидетельствует о том, что Офис Президента трактует Конституцию в свою пользу.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

«Все переполошились и говорят о ситуации в Беларуси. Но это будет их выбор – граждан этой страны, каким бы он ни был. Нам же предлагаю остановиться на своём. На наших предстоящих местных и, уверена, досрочных парламентских. И не только. Бардак и хаос, неопределенность и некомпетентность админреформы ставят демократические процессы в нашей стране под угрозу», – пояснила парламентарий.

Политик отметила, что в настоящее время ЦИК нарушила права украинских граждан.

«ЦИК запретила проводить выборы на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Мы правда строим демократическое государство? У нас правда все украинские граждане равны? Или Офис Президента трактует Конституцию в свою пользу? Но очень хочется, чтобы Основной Закон страны не воспринимали как устав ООО «95 квартал». Каждый гражданин Украины имеет право на выбор, и лишать его этого права не может и не должен никто», – подчеркнула Татьяна Плачкова.

Народный депутат напомнила, что власть должна решать проблемы украинцев, а не лишать их выбора.

«Страх власти перед результатами волеизъявления настолько велик, что они готовы кроить под себя саму страну, ее граждан и их права. А стоит хотя бы стремиться чувствовать, понимать и делать то, что нужно людям. Решать их проблемы, а не лишать возможности выбора тех, кто вдруг «не так проголосует». Слушайте, большинство! Люди сами сделают свой выбор. И значит, сменят власть, если она работает не в их интересах», – подчеркнула она.

По мнению депутата, власти стоит заново прочесть Конституцию.

«Это основоположный принцип демократии. Хотите вы этого или нет, но у нас нет ни императоров, ни властителей судеб. Не знаете? Учите матчасть, начиная с 1 статьи Конституции. Украина – демократическая страна, где должны соблюдаться и Основной Закон государства, и права каждого гражданина», – резюмировала Татьяна Плачкова.

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