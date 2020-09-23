Его кандидатуру участники городской партконференции «Блок Кернеса - Успешный Харьков» поддержали единогласно.

«Блок Кернеса - Успешный Харьков» выдвинул кандидатом на должность городского головы Харькова действующего мэра Геннадия Кернеса.

Об этом сообщается на сайте указанной политической партии.

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Отмечается, что его кандидатуру 23 сентября единогласно поддержали участники городской партконференции «Блок Кернеса - Успешный Харьков».

По словам первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова, Кернес имеет высокий уровень доверия у харьковчан, а программы, созданные под его руководством, помогут всесторонне развиваться Харькову в будущем.

«Кернес является не просто частью истории Харькова. Он сам уже - бренд города», - считает он.

Кроме того, Кернес возглавил список кандидатов в депутаты городского совета от «Блока Кернеса - Успешный Харьков».

Болезнь Кернеса: что известно

У городского головы Харькова Геннадия Кернеса подтвердили COVID-19 и вызванное им двустороннее воспаление легких. Его госпитализировали в одну из харьковских больниц.

14 сентября некоторые СМИ сообщили, что Кернес якобы находится в коме после обнаружения COVID-19. Впоследствии в горсовете опровергли эту информацию.

Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что ночью 17 сентября Кернеса доставили в немецкую клинику «Шарите».

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Автор: Светлана Макринская