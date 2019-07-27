В Житомирской области на одном из округов пересчитают голоса

С соответствующим иском в суд обратился кандидат от «Слуги народа» Вячеслав Сигачев, который проиграл своему сопернику 1,2% голосов избирателей.

В Житомирской области суд принял решение обязать окружную избирательную комиссию №64 осуществить пересчет голосов по одномандатному избирательному округу на всех 299 участках.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирском окружном административном суде.

Соответствующее решение суд вынес 27 июля. Обжаловать его могут в течение двух дней.

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Как сообщал УНИАН, по данным ЦИК, в Житомирской области в одномандатном избирательном округе №64 (город Коростень, Коростенский, Лугинский, Овручский, Олевский районы) победил самовыдвиженец Владимир Арешонков (действующий депутат от БПП) с 27,63%. За ним следует кандидат от «Слуги народа» Вячеслав Сигачев с 26,83%.

Сигачев обратился в Житомирский окружной административный суд с иском, в котором потребовал пересчета голосов.

Истец просил суд признать противоправными действия окружной избирательной комиссии, отменить протокол от 23 июля об итогах голосования и обязать окружную комиссию осуществить повторный подсчет. Кроме этого, в иске говорится о возможных нарушениях, которые, по мнению истца, имели место в округе.