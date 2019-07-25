На одном из участков Днепра голосование признали недействительным – ОПОРА

Так решила комиссия из-за жалобы доверенного лица кандидата в депутаты Загида Краснова.

Окружная избирательная комиссия № 25 в Днепре признала недействительными результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду на участке №121366.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Читайте такжеНа Закарпатье члены ОИК не могут подсчитать голоса из-за отравления салатом оливье (видео)

Отмечается, что такое решение было принято из-за жалобы доверенного лица кандидата в депутаты Загида Краснова. Она касалась действий участковой избирательной комиссии и ее членов.

Так, 21 июля на участке №121366, расположенном в Днепровской городской клинической больнице №21, члены комиссии вносили изменения в списки избирателей в день голосования без решения суда (63 человека).

Кроме того, член комиссии не указывал, что избиратель получил только один бюллетень – в общегосударственном округе, а также не делал пометку «голосовал по месту пребывания», не указал свою фамилию и не расписался.

Комиссия рассмотрела жалобу и приняла решение о пересчете бюллетеней УИК №121366, после чего признала голосование на избирательном участке недействительным.

Как сообщал УНИАН, в избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях, по данным ОПОРЫ, могут повторно пересчитать голоса на досрочных выборах в Верховную Раду.