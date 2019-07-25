В пяти округах на выборах в Раду может произойти повторный пересчет голосов — Опора

Представитель Опоры уточнила, что во время пересчета должны присутствовать члены УИК.

В избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях могут повторно пересчитать голоса на досрочных выборах в Верховную Раду, заявила глава правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

«Уже в 5-м округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская», — написала она в своем Facebook.

Айвазовская рассказала, что члены комиссий находятся на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами или нарушения по процедуре транспортировки является фактором влияния на решение о повторном подсчете голосов избирателей.

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Представитель Опоры уточнила, что во время пересчета должны присутствовать члены УИК.

«Представьте, насколько люди „счастливы“ возвращаться в ад цифр и документов, которые еле сдали до вторника», — отметила Айвазовская.

Она добавила, что время для подсчета голосов есть до 5 августа.

Напомним, 21 июля в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду.

По данным обработки 99,9% протоколов Слуга народа лидирует с результатом в 43,16% поддержки украинцев. Также в новый парламент проходят ОПЗЖ, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос.