На Закарпатье члены ОИК не могут подсчитать голоса из-за отравления салатом оливье (видео)

Сейчас четверо членов ОИК находятся в инфекционном отделении свалявской больницы.

Более 10 членов Окружной избирательной комиссии №70 (Закарпатская область) отравились испорченной едой. Пострадали также двое сотрудников полиции, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель.

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Как сообщает Mukachevo.net, председатель ОИК сообщил, что еду заказали неподалеку в ресторане. Некоторые члены ОИК сейчас дома, но им тоже плохо.

Официально за помощью врачей обратилось только 6 человек, сейчас 4 членов ОИК находятся в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же лечатся дома.

Люди точно не знают, из-за чего отравились, но предполагают, что вероятно проблемы из-за оливье, его ели все.

Симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области окружная избирательная комиссия осуществит пересчет голосов по одномандатному избирательному округу №69 на всех 133 участках.