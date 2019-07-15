В Киеве прошел грандиозный «Зе!Концерт» (фоторепортаж)

На сцене для киевлян и гостей города выступили Потап, MOZGI, певица Michelle Andrade и многие другие.

Вечером 14 июля на Софийской площади в Киеве состоялся большой концерт, организованный киевской командой партии «Слуга народа».

На сцене для киевлян и гостей города выступили Потап, MOZGI, певица Michelle Andrade и многие другие.

Также перед зрителями выступили кандидаты в народные депутаты, которые идут на выборы от партии «Слуга народа» в Киеве.

Кроме того, больших и маленьких гостей мероприятия развлекали аниматоры, а также угощали тематическими зеленами вкусностями.