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В Киеве прошел грандиозный «Зе!Концерт» (фоторепортаж)

16:02, 15 июля 2019
Выборы 2019
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На сцене для киевлян и гостей города выступили Потап, MOZGI, певица Michelle Andrade и многие другие.

Также перед зрителями выступили кандидаты в народные депутаты, которые идут на выборы от партии «Слуга народа» в Киеве.

Кроме того, больших и маленьких гостей мероприятия развлекали аниматоры, а также угощали тематическими зеленами вкусностями.

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