Слуга народа Леонов уверенно побеждает Кивалова в 135 округе

Исследовательская организация СОЦИОПОЛИС провела опрос среди избирателей 135 округа, который показал, что кандидата в народные депутаты от политической партии “Слуга народа” Алексея Леонова готовы поддержать 28,1%, а его ближайшего конкурента Кивалова только 20,4%. Исследование проводилось с 26 июня по 1 июля 2019 года.

Алексей Леонов - известный одесский предприниматель и общественный деятель, которые уже многие годы реализует социально-полезные проекты для города и горожан.

“Мы готовы делать все для успешного будущего нашей страны и люди это уже понимают и поддерживают нас. С каждым днем, все больше уверенности, что у нас все получится. Мы приложим все свои усилия, чтобы наконец-то государство заработала на свой народ”,- прокомментировал рейтинги Леонов.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу и встретился с Зе!Кандидатами.