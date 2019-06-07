"Не буду игроком чужой сборной": Гройсман рассказал, почему решил уйти от Порошенко

Гройсман подчеркнул, что сформировал свою команду людей, которые понимают проблемы государства, способны принимать решения и воплощать их в жизнь.

Премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, почему решил сформировать собственную политическую партию.

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Как передает корреспондент УНИАН, на первом съезде политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" он заявил, что решил для себя, что больше не хочет быть "игроком чужой сборной".

"Я сказал себе о том, что я больше не хочу и не буду игроком чужой сборной. Сборной, в которой я тратил очень много времени на то, чтобы преодолевать препятствия, много преград, которые отдаляли либо не приближали нас быстро к тем изменениям, которые хотели чувствовать люди. И я принял решение - сформировать настоящую команду украинской стратегии", - сказал он.

Гройсман подчеркнул, что сформировал свою команду - не политиков, которые могут лишь что-то рассказывать, а людей, которые понимают проблемы государства, способны принимать решения и воплощать их в жизнь.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Гройсман анонсировал создание своей политической силы "Украинская стратеги".