У Зеленского анонсировали запуск нового ресурса партии "Слуга народа"

Представитель президента в парламенте считает, что тогда будет возможность для реализации социальных инициатив и предложения проектов законов.

В ближайшие дни будет запущен новый ресурс партии "Слуга народа", где будет возможность для реализации социальных инициатив и предложения проектов законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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"Буквально на днях будет запущен новый ресурс партии "Слуга народа". Там будет предусмотрена возможность не только для социального лифта для людей, которые хотят реализоваться, но и для социальных инициатив. То есть, если у вас есть что-то в виде законопроекта, который решает те или другие вопросы, пожалуйста", - добавил он.