В ЦИК ожидают решения Конституционного суда по роспуску Рады до конца избирательного процесса

Также в Центризбиркоме заявляют о риске срыва выборов из-за неурегулированности вопроса публичных закупок.

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что ожидают решения Конституционного суда Украины относительно представления о неконституционности указа президента о роспуске Верховной Рады до завершения текущего избирательного процесса.

Об этом секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая сказала в эфире программы "ТСН" на телеканале "1+1".

В частности, ее спросили о возможных правовых последствиях от решений судов по искам об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Бернацкая сообщила, что в Верховном суде рассмотрение исков по обжалованию указа президента продлится по общим срокам - примерно 60 дней. Однако секретарь ЦИК отмечает, что избирательный процесс не может быть остановлен, поскольку это прямо запрещено Кодексом административного судопроизводства.

"Что касается представления 62 народных депутатов в Конституционный суд, которое состоялось сегодня - действительно, Конституционный суд рассматривает такие представления обычно в течение шести месяцев, но сенат или Большая палата Конституционного суда могут принять решение, если этот вопрос является крайне важным, сократить эти сроки до одного месяца", - сказала Бернацкая.

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По ее словам, у ЦИК по этому вопросу единая позиция - несмотря на то, какое именно решение примет Конституционный суд, "очень важно, чтобы оно было принято как можно быстрее".

Бернацкая заявила о необходимости правовой определенности по поводу указа, поскольку в ближайшее время ЦИК вынуждена будет тратить средства государственного бюджета для организации и проведения досрочных выборов в парламент. "Для нас важно понимать, что мы действуем только в рамках закона и на основании указа, который уже не оспаривается", - заявила она.

Также у нее спросили, будет ли ставиться под вопрос легитимность уже избранной Верховной Рады, если указ будет признан неконституционным.

"Вопрос в сроках и когда это произойдет. Данное решение мы ожидаем до завершения избирательного процесса и до дня голосования, и, конечно, с этим связаны его правовые последствия, но для нас они станут понятными только тогда, когда мы увидим юридическую позицию Конституционного суда и куда он нас направит. Действительно ли он укажет на конституционность или неконституционность данного указа и, возможно, какие-то дальнейшие шаги будут предусмотрены", - отметила секретарь ЦИК.

На вопрос, есть ли еще причины, которые могут поставить под угрозу избирательный процесс и проведение выборов, Бернацкая ответила, что для ЦИК критическим вопросом являются публичные закупки. "По этому календарному плану, который мы сегодня утвердили, за 17 дней мы должны закупить и изготовить избирательные бюллетени, а по факту процесс публичных закупок будет продолжаться 48 дней, после этого он еще может быть обжалован в Антимонопольном комитете. Это лишь один из примеров и мы пока не понимаем, как без изменений в закон можно 48 дней втиснуть в 17", - сказала она.

Она напомнила, что сегодня ЦИК обратилась к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров с целью решения этого вопроса путем принятия изменений в закон.

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Бернацкая отметила, что угроза срыва выборов существует, и, прежде всего, это связано с публичными закупками.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

23 мая указ вступил в силу – документ был опубликован в официальном издании "Урядовый курьер".

Сегодня, 24 мая, представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска Верховной Рады, которое подписали 62 народных депутата.

Также сегодня, в соответствии утвержденному календарному плану организации и проведения парламентских выборов, началось представление документов в ЦИК для регистрации кандидатов.