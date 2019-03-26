Готовые паспорта украинцам будут выдавать за день и во время выборов – ГМС

Ведомство обратилось в полиграфический комбинат «Украина» относительно «срочного изготовления» паспортов.

В канун и день проведения выборов президента 30 и 31 марта украинцы, которые по определенным обстоятельствам ожидали выдачи паспортов, смогут их получить по готовности.

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Об этом сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС). «Государственная миграционная служба Украины способствует тому, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт гражданина Украины. Поэтому в канун и день проведения выборов 30 и 31 марта 2019 года организовано дежурство сотрудников территориальных органов и подразделений ГМС на территории всей Украины», – говорится в сообщении.

По данным ГМС, ведомство обратилось к полиграфическому комбинату «Украина» относительно «срочного изготовления» паспортов.

31 марта в Украине состоятся выборы президента.