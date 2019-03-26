цей матеріал доступний українською

Готовые паспорта украинцам будут выдавать за день и во время выборов – ГМС

18:17, 26 марта 2019
Выборы 2019
199 0
Украинцам будут выдавать паспорта и в день выборов \ фото УНИАН

В канун и день проведения выборов президента 30 и 31 марта украинцы, которые по определенным обстоятельствам ожидали выдачи паспортов, смогут их получить по готовности.

Читайте такжеСегодня у украинцев последний день для изменения места голосования на выборах президента

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС). «Государственная миграционная служба Украины способствует тому, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт гражданина Украины. Поэтому в канун и день проведения выборов 30 и 31 марта 2019 года организовано дежурство сотрудников территориальных органов и подразделений ГМС на территории всей Украины», – говорится в сообщении.

По данным ГМС, ведомство обратилось к полиграфическому комбинату «Украина» относительно «срочного изготовления» паспортов.

31 марта в Украине состоятся выборы президента.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #выборы#паспорта